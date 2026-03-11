סינר שרד מותחן מול פונסקה בדרך לרבע

יאניק סינר ממשיך להוכיח מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם, אך הלילה הוא נאלץ לעבוד קשה מאוד. המדורג שני בעולם העפיל לרבע גמר טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס לאחר שגבר על ז'ואאו פונסקה הברזילאי בן ה-19 בתוצאה 6:7(6), 6:7(4). המשחק, שנמשך שעתיים ודקה, סיפק טניס ברמה הגבוהה ביותר והציג את מה שעשויה להיות אחת היריבויות המרתקות של השנים הבאות בסבב העולמי.

המערכה הראשונה התאפיינה בקצב מסחרר, כאשר שני השחקנים שמרו על הגשותיהם והפגינו עוצמות אדירות מהקו האחורי. פונסקה, שזכה לתמיכה אדירה מהקהל הברזילאי ביציעים, לא נרתע מהמעמד ואף הגיע לנקודת שבירה במשחקון הראשון. ההכרעה עברה לשובר שוויון, שם הברזילאי הצעיר כבר עלה ליתרון מבטיח של 3:6 והחזיק בשלוש נקודות מערכה. בדיוק ברגע הזה, סינר הפגין את החוסן המנטלי שמאפיין אותו, זכה בחמש נקודות רצופות, והפך את התוצאה ל-6:8 דרמטי שהשאיר את האוהדים הברזילאים בהלם.

יאניק סינר מנצח בדרך לשלב הבא. (רויטרס)

המערכה השנייה נפתחה עם מומנטום של האיטלקי, שהצליח לשבור את ההגשות של פונסקה ולעלות ליתרון 2:3. נראה היה שהמשחק הולך לכיוון ברור, אך הברזילאי סירב לוותר. כאשר סינר הגיש לניצחון במשחק במצב של 3:5, פונסקה סיפק משחקון החזרות פנומנלי, שחרר חבטות כף יד אימתניות והצליח לשבור חזרה בדרך ל-5:5, לקול תשואות הקהל. המערכה שוב הגיעה לשובר שוויון, וגם הפעם הניסיון של סינר הכריע. האיטלקי חזר מפיגור 3:2, העלה את רמת האינטנסיביות וניצח 4:7 כדי להבטיח את הכרטיס לשלב הבא בפעם השלישית בקריירה שלו.

בסיום המשחק, סינר לא חסך במחמאות ליריבו הצעיר: "אני מאוד שמח שניצחתי את המשחק הזה. ז'ואאו הוא כישרון מדהים, יש לו המון עוצמה בשני הצדדים והוא הגיש מצוין. המפתח היה לנסות להיות אגרסיבי ככל האפשר. עכשיו כששיחקתי נגדו, אני משוכנע שהוא יעשה דברים גדולים בעתיד. יש לו גישה חיובית לטניס, הוא נמצא בידיים טובות והוא בחור שעובד קשה".

מנגד, פונסקה, שרק לאחרונה התאושש מפציעה בגב שמנעה ממנו לשחק במשך חודשים, יצא מעודד למרות ההפסד: "אני חושב שהרמה שלי טובה ושאני יכול להתחרות מול הגדולים. ההבדל היום היה בנקודות החשובות. סינר מפעיל המון לחץ, לא משנה מה הסיטואציה, הוא חובט בעוצמה ושומר על אינטנסיביות אדירה. אני גאה בהופעה שלי ומתרכז בעתיד". פונסקה ציין בנוסף את היציבות המרשימה של יריבו, והדגיש כי העובדה שסינר כמעט ולא מבצע טעויות בלתי מחויבות היא זו שעשתה את ההבדל ברגעי ההכרעה של ההתמודדות המתוחה.

ברבע הגמר יפגוש סינר כישרון צעיר נוסף, האמריקאי לרנר טיין, שהדיח את אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה. הספרדי שמט שתי נקודות משחק במערכה השלישית והפסיד 4:6, 6:1, 7:6(4) בתום שעתיים ושמונה דקות של התמודדות.

במשחקים נוספים בטורניר, ארינה סבאלנקה הבלארוסית העפילה לרבע גמר טורניר הנשים לאחר שגברה 2:6, 4:6 על נאומי אוסקה תוך שעה ו-21 דקות. סבאלנקה שלטה במשחקון ההגשה שלה והצילה את שתי נקודות השבירה שעמדו מולה. בטורניר הגברים, אלכסנדר זברב (4 בעולם) גבר בבטחה על פרנסס טיאפו 3:6, 4:6 ויתמודד ברבע הגמר מול ארתור פילס הצרפתי. בגזרת הזוגות, נובאק ג'וקוביץ' וסטפנוס ציציפס הודחו לאחר הפסד 7:6(4), 7:5 לצמד הצרפתי-מונגסקי, ארתור רינדרקנש וולנטין ואשרו.