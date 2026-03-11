פלאדינו אחרי ה-6:1: הייתי משחק באותה צורה

אם יש משהו בטוח ממשחקי שמינית הגמר שנערכו אתמול (שלישי) הוא שבאיירן מינכן תעלה לשלב הבא על חשבון אטאלנטה. הבווארים הביסו 1:6 את האיטלקים בברגמו, וזאת למרות שהכובש המצטיין שלהם, הארי קיין, לא פתח בהרכב.

אין ספק שמאז שמונה לעמדת המאמן באטאלנטה, רפאלה פלאדינו עושה עבודה נהדרת על הקווים. מאז שהאיטלקי קיבל את התפקיד, אטאלנטה חווה שיפור דרמטי בעונה. הקבוצה מברגמו חזרה לעניינים במאבק על הכרטיסים לאירופה בליגה האיטלקית, הצליחה לעלות שלב באירופה לאחר מהפך הירואי נגד דורטמונד בפלייאוף ונמצאת בעמדהטובה להעפלה לגמר הגביע המקומי.

למרות זאת, אין ספק שהתבוסה אמש לעיני הקהל הביתי היא נקודת ציון רעה בתקופתו של פלאדינו, אמנם אף אחד לא ציפה שהאיטלקים יעברו את אלופת גרמניה אך הייתה תחושה שבמגרש הביתי יהיה לבאיירן יותר קשה.

רפאלה פאלדינו מאמן אטאלנטה (IMAGO)

מאמן אטאלנטה לא התרגש מהתוצאה ופרגן להתקפת באיירן

מי שלא לקח את המשחק בצורה קשה הוא דווקא פלאדינו, שאמר: “זו חוויה שתגרום לנו לצמוח. הייתי ניגש לזה באותו אופן אם היינו משחקים שוב. הגענו לכאן, לחצי גמר הגביע האיטלקי ונלחמים חזק בליגה בגלל המנטליות ולכן הייתי משחק ככה שוב”.

האיטלקי התייחס גם לשחקני באיירן מינכן ואמר: “מעולם לא ראיתי שחקנים עם התכונות האלה, הם באמת הרשימו אותי. הם תמיד נתנו את הכדור לשחקנים ברגל המועדפת עליהם ובקצב הנכון. אתה יכול לנסות לשחק לעומק, אבל הם עדיין יפגעו בך בכל מקרה”.