מאכיל את עשירי ניו יורק: המסעדה של ספרא

ב'וול סטריט ג'ורנל' פרסמו כתבה נרחבת על מסעדת היוקרה Coco’s שבניו יורק, מועדון חברים אקסקלוסיבי שנמצא בבעלותו של אדמונד ספרא, בעלי הפועל תל אביב בכדורגל. המסעדה, שנפתחה בשנת 2023 בקומה ה-37 של בניין ג'נרל מוטורס בשדרה החמישית מול מלון פלאזה וסנטרל פארק, הפכה בתוך זמן קצר לאחד ממוקדי הפגישות המרכזיים של אנשי העסקים החזקים בעיר.

בכתבה תואר כיצד המקום הפך לנקודת מפגש עבור בכירים מעולמות הפיננסים, האמנות והנדל"ן. סנדי הלר, יועץ אמנות בכיר, סיפר כי בעבר נהג לאכול במסעדת Four Seasons המפורסמת במנהטן בתחילת שנות ה-2000, שם מיקמו סועדים לפי חשיבותם. "זה היה חדר מפחיד עבורי", אמר הלר. "בקושי הצלחתי לאכול". לדבריו, כיום כאשר יש לו זמן לארוחת צהריים הוא מגיע לעיתים קרובות ל-Coco’s, מקום שהוא מגדיר כ"חמים ומזמין".

מסעדת החברים היוקרתית של ספרא

Coco’s היא מסעדת חברים בלבד, והכניסה אליה מוגבלת לאנשים שעברו תהליך קבלה. עלות החברות עומדת על 5,000 דולר בשנה, לצד דמי הצטרפות של 7,500 דולר, סכומים שאינם כוללים את עלות האוכל והשתייה. למרות שהיום מנכ"לים יכולים להגיע בג'ינס ולפנות זה לזה בשמות פרטיים, לפי הכתבה עשירי ניו יורק עדיין מחפשים תחושת בלעדיות, במיוחד לאחר העלייה הגדולה בהונם בשנים האחרונות בעקבות שוק המניות.

אדמונד ומואיז ספרא (ראובן שוורץ)

כדי להתקבל כחבר במסעדה נדרשות לפחות שתי המלצות מחברים קיימים. עד כה התקבלו למועדון כ-1,700 חברים בלבד. לצד Coco’s פועלים בעיר גם מועדונים פרטיים אחרים כמו Maxime’s ו-Zero Bond, שמוכרים בעיקר בזכות חיי הלילה או נוכחות של סלבריטאים, אך Coco’s נחשבת למקום שבו נעשים עסקים.

המסעדה היא חלק מפרויקט רחב יותר בשם Colette, הכולל גם מתחם עבודה משותף. ספרא, מבעלי הבניין ואחיינו של המיליארדר המנוח אדמונד ג'יי ספרא, הביא לפרויקט את חואן סנטה קרוז, בנקאי לשעבר שהפך למסעדן, כדי לנהל את המקום. סנטה קרוז, שנודע במסעדות הפופולריות שלו בלונדון, הודה כי בתחילה היה ספקן לגבי הרעיון. "אף אחד לא עשה דבר כזה בניו יורק", אמר. "לא הייתה כאן מסורת של מועדוני חברים פרטיים כמו בלונדון".

המקום שבו האליטה העסקית נפגשת

העיצוב של Coco’s מתאפיין בגווני אדמה כהים, ידיות דלת גדולות וספות נמוכות. התאורה האלכסונית בתקרת העץ מיושרת באופן מדויק עם הקווים הלבנים בשטיחים, והמלצרים לובשים מדים בהשראת צוותי השירות בבתים שבהם גדל סנטה קרוז בדרום אמריקה.

אדמונד ומואיז ספרא ביציע בנתניה (ראובן שוורץ)

לפי הכתבה, המסעדה תוכננה במיוחד לצורכי האליטה העסקית. שטיחים עבים ותקרות אקוסטיות מפחיתים רעש, והשולחנות המבוקשים ביותר ליד החלונות ממוקמים בדיוק במרחק של 5 רגל ו-6 אינץ' זה מזה. "רצינו שתוכלו לנהל שיחה יחסית פרטית ליד השולחן בלי להרגיש לבד", הסביר סנטה קרוז.

גם התפריט נשאר פשוט יחסית, במיוחד בעידן של תזונה נקייה ותרופות הרזיה כמו אוזמפיק. המנות הפופולריות ביותר הן שניצל עוף במחיר 39 דולר וסלט צבעוני במחיר 32 דולר עם כרובית, גזר וסלק. חברי המועדון יכולים לעזוב את המקום בלי לשלם במקום, והחשבון נשלח אליהם בסוף החודש.

בין האורחים הקבועים ניתן למצוא דמויות בולטות בעולם העסקים והפוליטיקה. סוכן העל לשעבר מהוליווד מייקל אוביץ מבקר במקום לפחות שלוש פעמים בשבוע, לעיתים גם למשקאות אחר הצהריים. הוא אף נראה שם לאחרונה עם קווין וורש, מועמדו של הנשיא דונלד טראמפ לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב. גם מייק פטרסון, שמכר את חברת ההשקעות HPS Investment Partners לבלקרוק תמורת 12 מיליארד דולר, נצפה במקום כשהוא סועד עם חברים. בנוסף, דינה פאוול מקורמיק, נשיאת מטא החדשה, אוהבת את המסעדה בעיקר בזכות האפשרות להזמין מקום במהירות דרך אפליקציה.

לדברי חברים במועדון, למרות שרבים מהנוכחים מכירים זה את זה, יש גם קוד התנהגות לא רשמי. חברים יכולים לנופף לשלום או ללחוץ יד אם הם יושבים בשולחנות שונים, אך הצעות עסקיות לא רצויות אינן מקובלות במקום. אוביץ הסביר זאת בפשטות: "אנחנו תמיד אומרים שלום, אבל כולנו יודעים – לא להיתקע ולבלות".