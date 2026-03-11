יום רביעי, 11.03.2026 שעה 12:46
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

אינפנטינו: טראמפ אמר שאיראן מוזמנת למונדיאל

נשיא פיפ"א חשף ששוחח עם נשיא ארצות הברית בעקבות המלחמה עם איראן: "מודה לנשיא ארה"ב על תמיכתו, הדבר מוכיח שוב שהכדורגל מאחד את כל העולם"

|
אינפנטינו וטראמפ (רויטרס)
אינפנטינו וטראמפ (רויטרס)

נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגשו כדי לדון במצב באיראן ובנבחרת הלאומית שלה, שהעפילה למונדיאל למרות דבריו של נשיא פיפ"א כי בתנאי המלחמה הנוכחיים לא סביר שהיא תוכל להשתתף.

"אחר הצהריים נפגשתי עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כדי לדון במצב ההכנות למונדיאל הקרוב של פיפ"א, ובהתרגשות ההולכת וגוברת כאשר אנו מוכנים לצאת לדרך בעוד 93 ימים בלבד", אמר אינפנטינו.

“מבחינת טראמפ איראן מוזמנת”

"גם דנו במצב הנוכחי באיראן ובעובדה שנבחרת איראן העפילה להשתתף במונדיאל 2026. במהלך השיחות, הנשיא טראמפ חזר והדגיש כי הנבחרת האיראנית כמובן מוזמנת להשתתף בטורניר שייערך בארצות הברית", הבהיר.

דונלד טראמפ (רויטרס)דונלד טראמפ (רויטרס)

והוא הסביר: "כולנו זקוקים לאירוע כמו גביע העולם של פיפ"א כדי לאחד אנשים, עכשיו יותר מתמיד, ואני מודה בכנות לנשיא ארצות הברית על תמיכתו, שכן הדבר מוכיח שוב שכדורגל מאחד את העולם".

כעת נותר לראות איזו החלטה תקבל ההתאחדות האיראנית בעקבות האירועים האחרונים במדינתם לאחר ההפצצות של ארצות הברית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */