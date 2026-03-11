יום רביעי, 11.03.2026 שעה 10:42
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7498-777367שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
59%7614-780366מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
26%7965-732766סקרמנטו קינגס

איך דווקא אדבאיו? מאחורי הקלעים לשיא המטורף

כיצד כוכב מיאמי הגיע ל-83 נקודות? במועדון מספרים את השתלשלות האירועים. וגם: החלק של וושינגטון והעונשין, הביקורות והווידוי של המאמן ספולסטרה

באם אדבאיו (רויטרס)
באם אדבאיו (רויטרס)

הלילה ההיסטורי של באם אדבאיו ממשיך להדהד ברחבי ה-NBA. הסנטר של מיאמי היט קלע 83 נקודות בניצחון 129:150 על וושינגטון, התוצאה השנייה בגובהה בתולדות הליגה למשחק בודד, אחרי 100 הנקודות של ווילט צ'מברליין ב-1962 ולפני 81 הנקודות של קובי בראיינט מ-2006. עבור אדבאיו, שנחשב לאורך הקריירה בעיקר לשחקן הגנה מצטיין ולא לסקורר על, מדובר ברגע יוצא דופן שהכניס אותו להיסטוריה של הליגה.

המאמן אריק ספולסטרה, שכבר אימן יותר מ-1,600 משחקים ב-NBA על הקווים של מיאמי, הודה שגם עבורו מדובר היה בערב חסר תקדים. "זה היה לילה סוראליסטי לחלוטין", אמר. "היינו חלק מהרבה רגעים גדולים באולם הזה, אבל זה פשוט קרה. רגעים כאלה קורים ואני אסיר תודה שיכולנו להיות חלק מזה ולחוות את זה".

ערב בלתי נתפס לשחקן שלא נחשב לסקורר

הסיבה שהמשחק של אדבאיו הפתיע כל כך רבים היא הפרופיל שלו לאורך הקריירה. הסנטר בן ה-28 הוא שלוש פעמים אולסטאר וחמש פעמים נבחר לחמישיות ההגנה של הליגה, אך הוא מעולם לא נחשב לאחד הקלעים הגדולים בליגה. למעשה, לפני המשחק הוא עמד על ממוצע עונתי של 18.9 נקודות בלבד.

ספולסטרה ואדבאיו (רויטרס)ספולסטרה ואדבאיו (רויטרס)

גם ברשימת הקלעים של מיאמי הוא רק השלישי, מאחורי נורמן פאוול וטיילר הירו. אלא ששניהם נעדרו מהמשחק, יחד עם אנדרו וויגינס ושחקן הפנים קל'ל וור, מה שהותיר חלל התקפי משמעותי, ואדבאיו היה זה שמילא אותו.

כבר בפתיחה היה ברור שמשהו מיוחד קורה. אדבאיו קלע 31 נקודות ברבע הראשון עם 10 מ-16 מהשדה, כולל ארבע שלשות מוקדמות. עבור שחקן שרוב נקודותיו מגיעות בצבע ובטווח הבינוני, זו הייתה הצהרת כוונות ברורה.

עד המחצית הוא כבר הגיע ל-43 נקודות, יותר משיא הקריירה הקודם שלו שעמד על 41. "החברים לקבוצה היו בטירוף במחצית", סיפר אדבאיו. "בשבילי זה היה פשוט להישאר רגוע ולהבין שאני יכול ללכת על משהו מיוחד. אבל לא חשבתי שזה יגיע ל-83".

אדבאיו (רויטרס)אדבאיו (רויטרס)

המספרים ממשיכים לטפס

הקצב נמשך גם אחרי ההפסקה. אדבאיו המשיך לתקוף את ההגנה החלשה של וושינגטון, הגיע שוב ושוב לקו העונשין וסיים את הרבע השלישי עם 62 נקודות. בכך הוא כבר שבר את שיא המועדון למשחק, 61 נקודות, שנקבע על ידי לברון ג'יימס ב-2014.

לדברי ספולסטרה, רק אז הקבוצה החלה להבין לאן זה הולך. "כשהוא הגיע ל-50 חשבנו אולי יגיע ל-60", אמר המאמן. "כשהוא הגיע ל-60 פשוט המשכנו. אמרנו לעצמנו: אולי נלך על 70". בסופו של דבר ההיסטוריה הגיעה בדקות הסיום. שתי זריקות עונשין השוו אותו ל-81 של קובי בראיינט, ושתי זריקות נוספות העלו אותו ל-83 נקודות. מיד לאחר מכן הוא הוחלף וירד מהמגרש לקול תשואות הקהל במיאמי.

שחקני מיאמי עם אדבאיו (רויטרס)שחקני מיאמי עם אדבאיו (רויטרס)

ההגנה של וושינגטון קרסה

חלק גדול מההצלחה של אדבאיו הגיע דרך קו העונשין. הוא קלע 36 מ-43 זריקות, מספרים חסרי תקדים במשחק אחד. שחקני הפנים הצעירים של וושינגטון, אלכס סאר וטריסטן ווצ'קביץ', לא הצליחו להתמודד איתו פיזית ונאלצו לבצע עבירות שוב ושוב.

המאמן אימה יודוקה, ששמע על המשחק לאחר ניצחון יוסטון, הגיב בפשטות: "המחשבה הראשונה היא – איך? לא בגלל מי שהוא, אלא בגלל סגנון המשחק שלו".

ביקורת על הדרך לשיא

לצד ההתלהבות מההישג ההיסטורי, בארצות הברית נשמעו גם ביקורות על הדרך שבה מיאמי ניסתה להביא את אדבאיו לשיא. חלק מהפרשנים טענו כי הקבוצה "כפתה" עליו את ההתקפה בדקות האחרונות. בתקשורת האמריקאית אף תיארו את המהלך כ”דוחה”, כאשר נטען כי שחקני ההיט "עשו הכל כדי להביא את הכדור לאדבאיו לעמדות קליעה". מאמן וושינגטון בריאן קיף רמז גם הוא לחוסר שביעות רצון מהשיפוט ואמר: "הם כמובן השאירו אותו על המגרש והיו הרבה עבירות שנשרקו. 16 זריקות עונשין ברבע האחרון. ניסינו להוציא את הכדור מהידיים שלו, והוא עדיין הגיע לקו גם ממרחק גדול מהסל. אני לא יכול להסביר חלק מהשריקות האלה".

אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)

ספולסטרה לא הסתיר זאת: "ברבע הראשון ובמחצית פשוט שיחקנו את המשחק שלנו. במחצית השנייה כבר ניסינו יותר בכוונה להביא לו כדורים". לדבריו, המטרה הייתה לאפשר לשחקן ולקהל ליהנות מהרגע. "רציתי שיהיה לו רגע עם הקהל, רגע שהוא יוכל ליהנות ממנו באמת. לא עצרתי עד שהוא עבר את קובי".

רגע של היסטוריה אישית

בסיום המשחק אדבאיו התקשה לעכל את מה שעשה. עבורו, מעבר לשיאים ולסטטיסטיקה, היה גם ממד אישי מאוד. "הלוואי שיכולתי לחוות את זה פעמיים", אמר. "מישהו היה צריך למסור לי את הכדור, ואני מודה לחברים לקבוצה ולמאמן על זה".

הסנטר גם התייחס לכך שעבר את השיא של אחד הגיבורים שלו בילדות. "ווילט, אני ואז קובי – זה נשמע מטורף", אמר. "חשבתי לעצמי מה הוא היה אומר לי. תמיד רציתי לדבר איתו. כנראה שהוא היה אומר לי: 'תעשה את זה שוב'". עבור שחקן שנכנס לליגה בעיקר כמומחה הגנתי, המשחק הזה שינה את האופן שבו ייזכר בהיסטוריה. "להיות חלק מרגע כזה זה סוראליסטי", סיכם אדבאיו. "לעשות את זה בבית, מול אמא שלי והאוהדים שלנו, זה רגע שייזכר לנצח".

