טכניקה נגד כוח: הקרב בקישור בין פ.ס.ז' לצ'לסי

שמינית הגמר של ליגת האלופות החלה אמש (שלישי) וממשיכה היום בכל הכוח. בצל המפגש הקבוע בין ריאל מדריד למנצ’סטר סיטי, ישנו משחק לא פחות מעניין, בו אלופת העולם, צ’לסי, פוגשת את אלופת אירופה, פ.ס.ז’.

אין ספק שמדובר באחד המשחקים היותר מסקרנים בשלב שמינית הגמר. מעבר לאיכות הגבוהה של שתי הקבוצות, יש דחף אדיר מצד הצרפתים לנקום על ההפסד 3:0 בגמר גביע העולם למועדונים, שנערך לראשונה בקיץ האחרון.

אמנם באותו משחק מי שבלט מעל כולם עם בכוכב הגדול של צ’לסי, קול פאלמר, שחגג על פ.ס.ז’ עם צמד ענק והוסיף בישול לז’ואאו פדרו, שנמצא כעת בפורמה נהדרת בהתקפת הלונדונים. אך בתקשורת הצרפתית החליטו להתמקד דווקא בקרב המסקרן במרכז המגרש, בין שתי שלישיות הקישור החזקות שיש באירופה.

צ'לסי מניפה את גביע העולם למועדונים (רויטרס)

פביאן רואיס חסר, מחליפו נכנס טוב לעמדתו לצד ויטיניה ונבש

נתחיל במארחת, לצרפתים יש לא מעט שחקנים נוצצים בהתקפה, אך המנוע של המכונה המשומנת של לואיס אנריקה נמצא ללא ספק במרכז המגרש. אמנם שלישיית הקישור של פ.ס.ז’ לא תהיה כמו שנה שעברה בשל חיסור של פביאן רואיס, אך מחליפו, וורן זאיר אמרי, מציג יכולת טובה לא פחות. כאשר הוא רושם העונה שער אחד וחמישה בישולים בכל המסגרות.

יחד איתו, מי שנמצא בעונה יוצאת דופן, הן ביכולת והן מספרית, הוא ויטיניה. הפורטוגלי רשם העונה כבר חמישה שערים ובישול בעשר הופעות בצ’מפיונס, ויחד עם העבודה הקשה בקישור, המעורבות שלו בשערים העונה עלתה פלאים. מי שסוגר את השלישייה הוא עוד פורטוגלי צעיר ומוכשר, ז’ואאו נבש, שרשם העונה שישה שערים ושני בישולים בכל המסגרות.

ויטיניה חוגג עם נבש (רויטרס)

פרננדס וקאייסדו בעונת חייהם, סנטוס פורח תחת רויזנר

מהצד השני נמצאים ה”בחורים הרעים”, שלישיית קישור שרצה, לוחצת, מתקלת ולא נותנת ליריבה לנשום במהלך המשחק. אנזו פרננדס ומויזס קאייסדו נמצאים בעונה נהדרת בליגה האנגלית, עם 11 שערים משותפים. אך יחד עם זאת, שני הקשרים הראו כי הם יכולים לשחק במסגרות הקשות ביותר נגד הקבוצות הטובות ביותר, ורשמו תצוגות שיא נגד אותה פ.ס.ז’ בניצחון 0:3 בגמר ההוא, ונגד ברצלונה העונה באותה תוצאה בשלב הליגה.

מי שמשלים את מרכז המגרש צפוי להיות אנדריי סנטוס, הברזילאי שהושאל לשטרסבורג חזר לשתף פעולה עם ליאם רויזנר באנגליה, ופותח כמעט בכל משחק של הכחולים. נתון מעניין על הקשר בן ה-21 הוא שבכל המשחקים בהם הוא רשם ציון פחות מ-6, צ’לסי הפסידה את המשחק.

אנזו פרננדס (IMAGO)

לסיכום, אין ספק שרוב המצלמות ילכו על שחקני ההתקפה של שתי הקבוצות, אך המנצחת בהתמודדות תיקבע על ידי שלישיות הקישור במרכז המגרש. אם הצרפתים יעלו שלב אין ספק שויטיניה, נבש ואמרי יעשו עבודה נפלאה, אך אם צ’לסי תפתיע את אלופת אירופה, אל תופתעו אם זה יקרה בזכות אנזו פרננדס ושותפיו לקישור.