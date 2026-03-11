דקה 84: פ.ס.ז' - צ'לסי 2:3

שלב שמינית הגמר ממשיך בכל הכוח בשעה זו, כאשר פ.ס.ז’ מארחת את צ’לסי בשחזור גמר גביע העולם למועדונים. הצרפתים יקוו לנקום ולעלות לשלב הבא, כאשר מנגד הבלוז מקווים להעביר את ההכרעה לסטמפורד ברידג’. בנוסף, הפתעת הטורניר, בודו גלימט, מארחת את ספורטינג ליסבון.

פ.ס.ז’ – צ’לסי 2:3

אחד ממפגשי הענק שיש בשמינית הגמר. חניכיו של לואיס אנריקה מגיעים למשחק הבית לאחר ההפסד המפתיע 3:1 למונאקו, שהוריד את הפער מהשנייה לאנס לנקודה בלבד. מנגד, הלונדונים רוצים לרשום ניצחון שלישי ברציפות, זאת לאחר שניצחו 1:4 את אסטון וילה בליגה ו-2:4 את רקסהאם בגביע.

דקה 10, שער! פ.ס.ז׳ עלתה ל-0:1: התקפה טובה של הצרפתים הסתיימה בהגבהה לרחבה, נבש הוריד עם הראש לברקולה ששלט בעיטה חזקה מתוך הרחבה לחיבורים ולרשת.

דקה 15 – כמעט 0:2 לפאריס. דמבלה סיים מבצע אישי נהדר עם בעיטה טובה למסגרת, יורגנסון הדף למשקוף.

דקה 19 – פדרו נטו פרץ נהדר לרחבה והוציא כדור רוחב מסוכן שפגע במנדס וחזר לידיו של ספונוב.

דקה 28, שער! צ׳לסי איזנה ל-1:1: אנסו פרננדס הקפיץ כדור טוב לגוסטו ברחבה, המגן עצר טוב ומזווית אלכסונית שלח כדור חד לפינה הרחוקה ולרשת.

דקה 40, שער! פ.ס.ז׳ עלתה ל-1:2: המארחת יצאה למתפרצת קטלנית, דואה מצא את דמבלה שדהר לרחבה, ביצע הטעיה יפה ושלח את הכדור פנימה.

דקה 57, שער! צ׳לסי איזנה ל-2:2: דזירה דואה איבד כדור שהוציא את הבלוז למתפרצת, נטו פרץ נהדר באגף, חדר לרחבה והוציא רוחב מושלם לפרננדס שבנגיעה מהרחבה בעט לרשת.

דקה 74, שער! פ.ס.ז׳ עלתה ל-2:3: טעות ענק של יורגנסן, שפשוט מסר את הכדור לקוורצחאליה, הגיאורגי הוריד לוויטיניה שהקפיץ באמנות מול השוער וכבש.

דקה 80 – ז׳ואאו פדרו כבש מקרוב אחרי התקפה יפה, אך השער נפסל בעקבות נבדל בתחילת המהלך.

בודו גלימט – ספורטינג ליסבון 0:3

הפתעת הטורניר מגיעה לשלב שמינית הגמר לאחר שגברה על אינטר 2:5 בסיכום שני המשחקים בפלייאוף. מנגד, הפורטוגלים עם קמפיין נהדר גם כן, כאשר הצליחו להשתחל לשמינייה הראשונה בתום שלב הבתים ולדלג מעל שלב הביניים בדרך ל-16 האחרונות.

דקה 32, שער! בודו גלימט עלתה ל-0:1: סונדרה פט ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ושלח כדור חד לרשת.

דקה 45+1, שער! בודו גלימט עלתה ל-0:2: אולה בלומברג קיבל כדור נהדר ומתוך הרחבה שלח בעיטה לרשת.

דקה 71, שער! בודו גלימט עלתה ל-0:3: קאספר הוג מצא את הרשת והצטרף לחגיגה של המארחת.