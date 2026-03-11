הסנונית הראשונה מבין הזרים? דמשקאן חזר לארץ

החלוץ המולדובי של בני ריינה, ויטאלי דמשקאן, נחת בישראל וחזר לאימוני הקבוצה ולמעשה הוא הזר הראשון מבין שבעת הזרים שעזבו את הארץ בגלל המלחמה והחליט לחזור למרות שהמלחמה עדיין בעיצומה.

שאר הזרים – אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירג’יל פינסון וכרייסט טייהי טרם מראים סימנים של כאלו שרוצים לחזור בשלב זה, מה שמעמיד בספק את היכולת של הקבוצה לנסות ולהעמיד סגל מוכן וטוב במידה ומשחקי הליגה יחודשו על פי המתוכנן ב-21 לחודש.

אם אכן זה יהיה תאריך החזרה, ריינה תאלץ להתמודד עם בעיה לא פשוטה כלל וכלל כאשר תצטרך בשבוע הבא להתכונן למשחק קריטי מול הפועל ירושלים, משחק בו כל תוצאה פרט לניצחון תהיה החותמת לכך שהקבוצה יכולה להתכונן רשמית לחזרה לליגה הלאומית.

מחר (חמישי), עם דמשקאן, הקבוצה תשחק מול הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית למשחק אימון בו ישולבו שחקנים צעירים מקבוצת הנוער. לרשות המאמן ליאור ראובן סגל ישראלי מלא שממשיך להתאמן תחת הוראות פקוד העורף.