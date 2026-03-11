יום רביעי, 11.03.2026 שעה 10:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה מרוצה: יש לנו היום קבוצה טובה

האדומים מהכרמל נשמעו מעודדים לאחר ה-2:3 על הקבוצה ממעלה הטבלה: "שווים יותר מאיפה שאנחנו נמצאים". וגם: חזרתו של בלאי והמשך הלו"ז לקראת הליגה

|
שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

בהפועל חיפה לא מסתירים את שביעות הרצון בעקבות הניצחון אתמול מול הפועל תל אביב, 2:3 במשחק האימון שהתקיים בין שתי הקבוצות באצטדיון בבת ים. מדובר בניצחון שמעיד על המשכיות מהתקופה הטובה של החודש האחרון, בה הצטרפו לקבוצה מספר שחקנים לא מבוטל שהצליחו לשדרג את היכולת בצורה קיצונית ביותר, מה שמביא ללא מעט אופטימיות לקראת חידוש משחקי הליגה.

חיים סילבס תרגל אתמול את ההרכב שאמור היה לפתוח במשחק הליגה מול מכבי תל אביב לפני פרוץ המלחמה. פועל יוצא מזה שמי שפתח כמגן ימני היה תמיר ארבל, שאמור להחליף את הקפטן דור מלול המוצהב. גם בחלק הקדמי ניתן לראות שיש היום להפועל חיפה הרבה יותר כלים, ובכלל זה את רוטמן, תורג'מן  ורדולוביץ', כאשר בסגל יש גם את רותם חטואל שבכל רגע נתון יכול לשחק בהרכב.

אחד השחקנים ששולב ושיחק לאחר תקופה ארוכה מאוד של פציעה הוא נפתלי בלאי, שהחליף את סאנא גומז בשלב מוקדם של המשחק. בלאי שיחק כמגן שמאלי והיה טוב, ובחיפה מרוצים מאוד מכך שעוד שחקן טוב צפוי להתמודד על חולצת הסגל. אניס פורת, שהיה חולה לאורך השבוע, היה בין היחידים שלא התלבש אתמול.

אניס פורת עיאש, היחיד שלא היה בסגל (עמרי שטיין)אניס פורת עיאש, היחיד שלא היה בסגל (עמרי שטיין)

בכרמל מרוצים: “יש לנו קבוצה טובה, רואים את זה בכל מערך”

בהפועל חיפה אמרו לאחר המשחק: "יש לנו היום קבוצה טובה, רואים את זה בכל מערך, ואנחנו שווים בסגל הנוכחי ובצורת המשחק שאנחנו משחקים היום הרבה יותר מהמקום שאנחנו נמצאים בטבלה". הקבוצה תמשיך להתאמן בבית נגלר בימים חמישי ושישי ותחזור להתאמן ביום ראשון מתוך תקווה ומטרה שבסוף השבוע הבא יחודשו משחקי הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */