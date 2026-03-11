הפועל חיפה מרוצה: יש לנו היום קבוצה טובה

בהפועל חיפה לא מסתירים את שביעות הרצון בעקבות הניצחון אתמול מול הפועל תל אביב, 2:3 במשחק האימון שהתקיים בין שתי הקבוצות באצטדיון בבת ים. מדובר בניצחון שמעיד על המשכיות מהתקופה הטובה של החודש האחרון, בה הצטרפו לקבוצה מספר שחקנים לא מבוטל שהצליחו לשדרג את היכולת בצורה קיצונית ביותר, מה שמביא ללא מעט אופטימיות לקראת חידוש משחקי הליגה.

חיים סילבס תרגל אתמול את ההרכב שאמור היה לפתוח במשחק הליגה מול מכבי תל אביב לפני פרוץ המלחמה. פועל יוצא מזה שמי שפתח כמגן ימני היה תמיר ארבל, שאמור להחליף את הקפטן דור מלול המוצהב. גם בחלק הקדמי ניתן לראות שיש היום להפועל חיפה הרבה יותר כלים, ובכלל זה את רוטמן, תורג'מן ורדולוביץ', כאשר בסגל יש גם את רותם חטואל שבכל רגע נתון יכול לשחק בהרכב.

אחד השחקנים ששולב ושיחק לאחר תקופה ארוכה מאוד של פציעה הוא נפתלי בלאי, שהחליף את סאנא גומז בשלב מוקדם של המשחק. בלאי שיחק כמגן שמאלי והיה טוב, ובחיפה מרוצים מאוד מכך שעוד שחקן טוב צפוי להתמודד על חולצת הסגל. אניס פורת, שהיה חולה לאורך השבוע, היה בין היחידים שלא התלבש אתמול.

אניס פורת עיאש, היחיד שלא היה בסגל (עמרי שטיין)

בכרמל מרוצים: “יש לנו קבוצה טובה, רואים את זה בכל מערך”

בהפועל חיפה אמרו לאחר המשחק: "יש לנו היום קבוצה טובה, רואים את זה בכל מערך, ואנחנו שווים בסגל הנוכחי ובצורת המשחק שאנחנו משחקים היום הרבה יותר מהמקום שאנחנו נמצאים בטבלה". הקבוצה תמשיך להתאמן בבית נגלר בימים חמישי ושישי ותחזור להתאמן ביום ראשון מתוך תקווה ומטרה שבסוף השבוע הבא יחודשו משחקי הליגה.