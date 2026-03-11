יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:24
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7498-777367שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
59%7614-780366מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
26%7965-732766סקרמנטו קינגס

אבדיה: לא אשב פה ואבכה בגלל החלטת שיפוט

הישראלי דיבר אחרי ההפסד הדרמטי לשארלוט: "לא נכנס לחישובים מתמטיים על המיקום שלנו, ספליטר מאמן נהדר, הפציעה מאחוריי. אני מאמין בקבוצה שלנו"

|
דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

אבדיה אמר בסיום: "המשחק היה יכול ללכת לשני הכיוונים, ניסינו לעשות את הדברים הנכונים. הריבאונד היה הבעיה שלנו. כשיש משחק צמוד זה יכול ללכת לכל כיוון. זה מה שזה. היה משחק אינטנסיבי ולא אשב ואבכה על החלטת שיפוט, הייתי צריך לעשות עבודה טובה יותר”.

הישראלי הוסיף: “אני מרגיש שהיינו צריכים לעשות עבודה טובה יותר, זה היה קצת כדור שלג. כדורסל זה משחק של ריצות, ההגנה שלנו הייתה נהדרת היום, אבל היינו צריכים להיות טובים יותר בסיומת. צריכים לקחת את הדברים לאט ובטוח, יש משחקים שנשארו, בפן המנטלי אנחנו בסדר, כולם חוץ משיידון שארפ חזרו, אני חושב שאנחנו משחקים ביחד, שארלוט קבוצה חמה כרגע, עשינו להם בעיות וזה סימן טוב עבורנו. אנחנו כישרוניים, יש פה שחקנים עם אישיות טובה”.

על הפציעה והזמן בחוץ: “אני מכיר את הקבוצה והחבר’ה ורואה את החוסר כשאני פחות נמצא, רואה מה חסר כשאני לא משחק. הם עשו עבודה טובה, אני נהנה מלחזור לשחק, הפציעה מאחוריי, מעכשיו זה להיכנס לכושר ולקצב ולסיים את העונה כמו שצריך”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“לא נכנס לחישובים מתמטיים, ספליטר מאמן נהדר”

“מה שאנחנו יכולים לעשות ולשלוט עליו זה לנסות לנצח ולהתחרות. אנחנו לומדים מהחוויה, אני לא אוהב להגזים בתגובות שלי. אני לא לחוץ על המיקום שבו נסיים, בסופו של דבר אני מאמין בנו, אפילו אם נהיה במקום ה-10 ונצטרך לנצח בשני המשחקים. אני לא נכנס לחישובים מתמטיים, לא משנה איזה אתגר יהיה מולנו, נתמודד איתו. טיאגו ספליטר מאמן בעל הרבה ידע בכדורסל, הוא מחובר לאישיות שלנו, הוא סומך עלינו, נותן לנו ביטחון ויש לו הרבה תשוקה. מרגישים את זה בשפת הגוף שלו ובאיך שהוא מדבר אלינו, הוא מאמן נהדר”, סיכם.

טיאגו ספליטר אמר: "התאמצנו, לפעמים אתה מפסיד ב-NBA על דברים קטנים. פספסנו זריקות מפתח בסוף שהיו יכולות להפוך את המשחק לטובתנו. אנחנו פשוט צריכים להשתפר, עשינו את הדבר הנכון כשנתנו את הכדור לדני בסיום,  הוא פספס ליי אפ, אנחנו יכולים לשחק טוב יותר, אבל המאמץ היה שם ונלחמנו, הצבנו את דני מול שחקני ההגנה הפחות טובים שלהם, זה לא הצליח הפעם”.

