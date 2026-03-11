"כאוס קולקטיבי", "ברצלונה הייתה בלתי מזוהה"

ברצלונה חילצה 1:1 דרמטי מול ניוקאסל בסנט ג'יימס פארק במשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות, כאשר לאמין ימאל כבש בפנדל בדקה ה-95. למרות השער המאוחר, בתקשורת הספרדית לא התרשמו מהיכולת של הקטלונים וביקרו בחריפות את ההופעה של הקבוצה, שלדבריהם נראתה רחוקה מאוד מהרמה הנדרשת במפעל.

ב'מארקה' לא חסכו בביקורת וכתבו: "כאוס קולקטיבי ולא צפוי של ברצלונה איומה". עוד הוסיפו כי הקבוצה הגיעה לאנגליה במטרה להשיג יתרון נוח במאבק על המקום ברבע הגמר, אך בפועל "התקשתה מאוד והציגה הופעה נוראית שבה אף שחקן לא עמד בציפיות, למעט פאו קוברסי". גם לאמין ימאל לא ניצל מהביקורת: "אפילו לא לאמין ימאל, ששער הפנדל שלו במהלך האחרון של המשחק רק קצת הסתיר את ההופעה החלשה שלו". במאמר נכתב עוד כי לברצלונה עדיין יש סיכוי בגומלין, אך "היא תצטרך להשתפר משמעותית אם היא רוצה להגיע לרבע הגמר".

באותו כלי תקשורת גם החמיאו למגן האנגלי לואיס הול על העבודה שעשה מול הכוכב הצעיר של ברצלונה: "איזה משחק פנטסטי נתן המגן השמאלי הצעיר. הוא לא נתן ללאמין ימאל רגע מנוחה. הוא לא הוריד ממנו את העיניים, חנק אותו באחד על אחד, עצר את הפריצות שלו ומנע ממנו להגביה כדורים. הוא היה יותר מהצל שלו". עוד נכתב כי האנגלי "הטריד את שחקן ברצלונה בלי הפסקה וסגר אותו בצורה מושלמת". ימאל ניסה שוב ושוב, אך "הפך מתוסכל ואפילו הסתכן בכרטיס צהוב לאחר עבירה על הול בעקבות איבוד כדור, כתוצאה מהתסכול שלו שלא הצליח לעבור את המגן האנגלי".

לואיס הול מנסה להתחמק מלאמין ימאל ורונאלד אראוחו (רויטרס)

"ברצלונה בלתי מזוהה"

גם ב'אס' מתחו ביקורת חריפה על ההופעה של הקבוצה וכתבו כי ברצלונה ניצלה ברגע האחרון: "ברצלונה בלתי מזוהה הציגה משחק נורא וניצלה בנס בזכות פנדל של לאמין ימאל בדקה ה-95". עוד נטען כי לאחר המאמץ הגדול במשחק הגביע מול אתלטיקו מדריד, נראה כי השחקנים "זקוקים לחופשת ספא, כי הקבוצה לא מסוגלת ליותר מבחינה פיזית או מנטלית". עוד נכתב שהפנדל של ימאל העניק לקטלונים "תיקו לא מוצדק", והוסיפו כי "אם היריבה הייתה ברמה גבוהה יותר מניוקאסל, הקבוצה של פליק הייתה נפגעת קשות".

ב'אס' ציינו גם כי ההרכב המקורי של ברצלונה השתנה ברגע האחרון בעקבות פציעה של אריק גארסיה, שסבל מאי נוחות בשריר. הדבר הוביל לכך שרונאלד אראוחו הוסט לעמדת המגן הימני. למרות האתגר, ציינו כי האורוגוואי "לא היה בין הגרועים ביותר", והוסיפו בציניות: "תארו לעצמכם מה זה אומר על הרמה של שאר הקבוצה".

רונאלד אראוחו (IMAGO)

גם ב'ספורט' תיארו את התוצאה כמזל גדול עבור הקטלונים: "זה היה נס קטן". עוד נכתב כי ברצלונה, שסבלה מחיסורים לפני המשחק ובמהלכו, "הייתה קרובה מאוד להיכנע ללחץ של ניוקאסל". הקבוצה נראתה "עצבנית ולא מצאה בשום שלב דרך לשחק כדורגל", והייתה בדרך להפסד עד הרגע האחרון של תוספת הזמן.

העיתון תיאר כיצד המהלך הדרמטי הציל את ברצלונה: "ואז הגיע הפנדל על דני אולמו והשער של לאמין ימאל מ-11 מטרים. למזלנו". עם זאת, גם שם הדגישו כי הקבוצה חייבת להשתפר לקראת הגומלין: "ברצלונה תצטרך להשתפר הרבה כדי להפוך את ההתמודדות בשבוע הבא בקאמפ נואו מול 60 אלף צופים, כי בליגת האלופות לא סולחים".