אראוחו: לא מבין את החוקים ואת ההחלטה של השופט

ברצלונה יצאה מסנט ג'יימס פארק עם תחושות מעורבות לאחר ה-1:1 הדרמטי מול ניוקאסל בליגת האלופות. מצד אחד, השוויון בדקות הסיום העניק לקטלונים תוצאה חשובה לקראת הגומלין בבית, אך מצד שני גם השחקנים עצמם הודו כי היכולת על המגרש לא הייתה משכנעת. אחד הבולטים שדיברו לאחר המשחק היה רונאלד אראוחו, שהתייחס הן לתוצאה והן לאירוע השנוי במחלוקת במהלך השער של האנגלים.

הבלם האורוגוואי הבהיר כי מבחינתו הקבוצה יכולה להיות מרוצה מהתוצאה, גם אם המשחק עצמו היה רחוק משלמות: "אנחנו שמחים מהתוצאה, מצאנו את השוויון בסוף. לא שיחקנו כמו שרצינו. צריך לזכור את מה שלמדנו בגביע. בליגת האלופות צריך להיות חכמים. עכשיו נשחק בבית עם האוהדים שלנו וזה יהיה משחק גדול".

אראוחו גם הסביר כי ברצלונה התקשתה ליישם את התוכנית ההתקפית שלה במהלך המשחק. "רצינו לאיים יותר קדימה ולהחזיק יותר בכדור. שיחקנו מול יריבה גדולה עם אצטדיון שלם מאחוריה. זה היה משחק קשה. אנחנו יוצאים עם תחושות טובות כי ההכרעה תהיה בבית".

רונאלד אראוחו (IMAGO)

אראוחו תוקף את החלטת השופט

הרגע המדובר ביותר מבחינת אראוחו הגיע במהלך השער הראשון של ניוקאסל. הבלם סבל מהתכווצות שרירים והוצא מחוץ למגרש על ידי השופט האיטלקי מרקו גואידה, מה שמנע ממנו לחזור לעמדתו בהגנה בזמן. במהלך אותו מהלך הצליח הארווי בארנס לכבוש את שער היתרון של האנגלים.

לאחר המשחק אראוחו הביע תסכול מההחלטה: "אני לא מבין את החוקים. אם יש לי התכווצות שרירים, אני יכול להיכנס למגרש בעמידה או אפילו בזחילה. אני לא מבין את ההחלטה של השופט". לדבריו, ההחלטה מנעה ממנו להגן על האזור שלו בזמן: "הוא שלח אותי שוב החוצה, ואז לא הצלחתי להגיע לרחבה. אני לא מבין את ההחלטה של השופט".

למרות האירוע המתסכל, אראוחו סיכם את המשחק בטון חיובי יותר והדגיש את החשיבות של משחק הגומלין. בנוסף הודה כי עומס המשחקים השפיע גם על היכולת של הקבוצה: "זה תוצאה של המאמץ במשחקים בעצימות גבוהה".

הבלם גם התייחס לכושרו האישי לאחר שחזר לאחרונה לדקות משחק משמעותיות: "עם יותר דקות משחק אני מרגיש טוב יותר. אני צריך להיות מוכן כשמגיע התור שלי. הרגשתי טוב".