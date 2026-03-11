יום רביעי, 11.03.2026 שעה 06:48
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

אלברס: האם אשאר באתלטיקו? אולי כן ואולי לא

כוכב הקולצ'ונרוס הטיל פצצה כשנשאל על עתידו, אך גם סייג: "אני מאושר פה. השמועות על ברצלונה? אנשים כותבים דברים ברשתות החברתיות ואז זה מתנפח"

|
חוליאן אלברס (רויטרס)
חוליאן אלברס (רויטרס)

חוליאן אלברס היה אחד הגיבורים של אתלטיקו מדריד בניצחון הגדול 2:5 על טוטנהאם בליגת האלופות. החלוץ הארגנטינאי כבש פעמיים ובישל את השער הראשון, ולאחר המשחק התייחס הן ליכולת האישית שלו והן לשמועות סביב עתידו במועדון, כולל הדיווחים על התעניינות מצד ברצלונה.

אלברס הודה כי התצוגה האישית עוזרת לו, אך הדגיש כי מבחינתו העיקר הוא התרומה לקבוצה. "שני השערים עוזרים לי באופן אישי, אבל תמיד הרגשתי שאני עושה עבודה טובה. לפעמים הכדור לא נכנס, אבל אני תמיד נותן 100%. היו משחקים שבהם לא הצלחתי להבקיע, אבל בכדורגל זה קורה. בתור חלוץ, ובגלל מה שאני מרגיש כלפי הקבוצה הזו, אני רוצה לתרום עם שערים ובישולים".

הארגנטינאי גם דיבר על היתרון מהמשחק הראשון והזהיר לקראת ההמשך: "הגומלין יהיה קשה, אבל יש לנו יתרון של שלושה שערים. נגיע עם יותר ביטחון ואנחנו עדיין נלחמים על דברים גדולים".

חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן חוגגים (רויטרס)חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן חוגגים (רויטרס)

אלברס מגיב לשמועות מברצלונה ולעתידו

לאחר המשחק נשאל אלברס על הדיווחים בברצלונה סביב מעבר אפשרי לקאמפ נואו, אך הוא נמנע מלהיכנס לפרטים. "אין לי מה להגיד. אלה דברים שמדברים עליהם. ברשתות החברתיות כולם כותבים את הדעה שלהם וזה מתנפח. אני אף פעם לא אמרתי שום דבר".

החלוץ הדגיש כי הוא מרוצה במועדון המדרידאי: "אני שמח כאן מאוד, נהנה ונלחם בכל המפעלים. אנחנו עושים עבודה טובה בליגת האלופות וגם בגמר גביע המלך". כשנשאל ישירות על עתידו באתלטיקו, הוא לא סיפק תשובה חד משמעית: "אני לא יודע. אולי כן, אולי לא, אי אפשר לדעת. אני מאוד שמח כאן".

לדבריו, הוא מעדיף להתמקד בהווה ולא בשמועות: "זו שאלה שחוזרת כל הזמן, אבל אני שמח. אני מתרכז ביום יום, עובד כדי להשתפר ולתת את הכל. מעולם לא אמרתי משהו רע על המועדון. אני מאוד אסיר תודה, האוהדים הראו לי הרבה אהבה ואני מאוד שמח".

חוליאן אלברס חוגג (רויטרס)חוליאן אלברס חוגג (רויטרס)

אלברס גם התייחס לאנטואן גריזמן, שהיה מצוין במשחק: "האיכות שלו מרשימה, המנהיגות שלו ומה שהוא נותן לקבוצה. הוא משחק נהדר ועוזר לנו מאוד כשהוא בכושר כזה. אני מקווה שזה יימשך. הוא גאון ודוגמה לחיקוי". לבסוף סיכם: "אנחנו מאוד שמחים להתחרות בכל המפעלים, ולכן הכול הולך טוב מאוד".

