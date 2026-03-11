יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:25
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"חבל, מנטלית זה קשה": גריזמן הגן על קינסקי

אחרי ה-2:5 על טוטנהאם, כוכב אתלטיקו אמר שיישאר עד תום העונה ברקע העניין מה-MLS וביקר את טודור על החלפת השוער: "היה צריך להמשיך איתו עד הסוף"

|
גריזמן (רויטרס)
גריזמן (רויטרס)

אנטואן גריזמן היה אחד מכוכבי הניצחון הגדול של אתלטיקו מדריד 2:5 על טוטנהאם בליגת האלופות. החלוץ הצרפתי כבש שער ובישל, ולאחר המשחק גם אישר כי יישאר במועדון לפחות עד סוף העונה, למרות ההתעניינות מצד אורלנדו סיטי מה-MLS. בנוסף, גריזמן הביע תמיכה בשוער טוטנהאם אנטונין קינסקי, שהוחלף כבר בדקה ה-17 לאחר פתיחה קשה במיוחד.

לאחר המשחק אמר גריזמן כי קבוצתו ניצלה היטב את הטעויות של היריבה: "ניצלנו כמה טעויות שלהם, בין אם טכניות ובין אם בגלל המגרש שהיה מאוד חלקלק, משהו שאנחנו רגילים אליו. שיחקנו משחק פנטסטי, וחבל שספגנו שני שערים. נצטרך לנתח את המשחק כדי לא לחזור על מה שקרה בברצלונה, כי יש לנו יתרון טוב".

הצרפתי התייחס גם לפתיחה החזקה של קבוצתו: "רצינו ללחוץ חזק מאוד ולהכתיב קצב גבוה כבר מההתחלה. עשינו את זה, והטעויות שלהם הגיעו גם בגלל הלחץ שלנו. אנחנו מאוד שמחים".

אנטואן גריזמן ושחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (רויטרס)אנטואן גריזמן ושחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (רויטרס)

גריזמן שיבח גם את שחקני ההתקפה של הקבוצה ואמר: "אנחנו צריכים את כולם. אנחנו מאוד שמחים מהרמה של חוליאן, של סורלות’. אנחנו צריכים את החלוצים שלנו מבקיעים שערים, והתפקיד שלנו הוא לעבוד ולהקל עליהם".

גריזמן מגן על קינסקי 

אחד הרגעים הדרמטיים במשחק התרחש כבר בפתיחה, כאשר השוער הצעיר אנטונין קינסקי ספג שלושה שערים ב-15 הדקות הראשונות לאחר שתי טעויות, והמאמן איגור טודור החליף אותו בדקה ה-17. ההחלטה עוררה ביקורת רבה באנגליה, וגם גריזמן עצמו הביע אמפתיה כלפי השוער הצ'כי.

"אני חושב שזה חבל", אמר הצרפתי על החילוף המוקדם. "אם המאמן פותח עם השוער הזה כשוער הראשון, צריך להמשיך איתו עד הסוף. מבחינה מנטלית זה חייב להיות מאוד קשה עבור השוער. זה לא היה הפתרון הטוב ביותר".

קינסקי (רויטרס)קינסקי (רויטרס)

גריזמן גם התייחס לטעויות של טוטנהאם בתחילת המשחק ואמר בחיוך: "היו כמה החלקות. המגרש שלנו היה בצד שלנו. אנחנו רגילים אליו, היריבה פחות. ניסינו לפגוע בהם כבר מההתחלה וזה מה שעשינו".

לצד הדברים על המשחק, גריזמן הבהיר גם את עתידו. למרות הדיווחים על מעבר אפשרי לאורלנדו סיטי, החלוץ הצרפתי הדגיש כי הוא מתכוון להישאר במועדון עד סיום העונה: "אני מאוד שמח כאן, נהנה מאוד, ומה שאני עושה על המגרש מדבר בעד עצמו. נראה מה יהיה, אבל הרעיון הוא ללכת עד הסוף ואז כולם יכולים לדבר".

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (רויטרס)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (רויטרס)

הצרפתי גם הציב את המטרות שלו להמשך העונה: "יש גמר גביע. ובצ'מפיונס נעשה הכל כדי להגיע עד הסוף. יש לנו את הקבוצה לעשות את זה". לבסוף סיכם: "זה החלום והמטרה שלי. אני מקווה שנצליח להשיג משהו גדול".

