טודור על החילוף: הייתי צריך להגן על קינסקי

איגור טודור ניסה להסביר את ההחלטה החריגה שלו לאחר ההפסד 5:2 של טוטנהאם לאתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, כאשר כבר אחרי כרבע שעה הוציא את השוער אנטונין קינסקי בעקבות טעויות בפתיחת המשחק. המאמן הקרואטי דיבר במסיבת העיתונאים על הרגע הלא שגרתי, על מצבו של השוער הצעיר וגם על עתידו שלו עצמו על הקווים בלונדון.

טודור הודה כי מדובר בהחלטה יוצאת דופן, אך הדגיש כי המהלך נועד בראש ובראשונה להגן על השוער. "זה משהו מאוד יוצא דופן. אני מאמן כבר 15 שנים וזה מעולם לא קרה לי. היינו צריכים להגן על הילד. ויקאריו היה תחת ביקורת, ולדעתי זו הייתה ההחלטה הנכונה. דיברנו אחרי המשחק, הוא ילד טוב ושוער מצוין. דברים כאלה קורים".

הקרואטי גם התייחס לפתיחת המשחק של קבוצתו ולהשתלשלות האירועים: "בתחילת המשחק נראינו שבירים, חלשים. כמעט כבשנו כדי לצמק ל-4:2, אבל אז ספגנו את השער החמישי".

קינסקי (רויטרס)

בהמשך נשאל האם עצם ההחלטה לפתוח עם קינסקי הייתה טעות בדיעבד. טודור לא התחמק מהשאלה והסביר: "אחרי שרואים מה קרה, ברור שאפשר לומר שזו הייתה החלטה לא נכונה. אבל לפני המשחק, כשחשבתי על זה, זו הייתה ההחלטה הנכונה. הקבוצה עברה בין מפעלים שונים וזה היה רגע נכון לעשות את השינוי. לצערי מה שקרה - קרה, ולכן החלפתי את השוער אחרי 15 דקות. זה לא דבר קל".

המאמן גם הדגיש כי לא מדובר בהחלטה של אף אחד אחר על הספסל. כאשר נשאל האם כריסטיאן רומרו ביקש לבצע את החילוף, השיב: "זו הייתה ההחלטה שלי, כמובן". טודור סיפר גם על מצבו של קינסקי לאחר הירידה מהמגרש. "הוא לא הרגיש טוב והוא התנצל. אנחנו איתו, אנחנו ביחד. דברים כאלה קורים, זה יכול לקרות".

“מבחינתי היה נכון לפתוח איתו”

המאמן הוסיף כי מדובר באירוע חריג מאוד מבחינתו: "להציב את קינסקי היה מבחינתי המהלך הנכון. הוא שוער מוכשר מאוד. ואז קרה משהו... אני מעולם לא ראיתי דבר כזה ב-15 שנות קריירה".

אנטונין קינסקי (רויטרס)

לצד ההתייחסות לשוער הצעיר, טודור נשאל גם על מצבו האישי ועל עתידו בטוטנהאם. כאשר נשאל האם הוא האיש הנכון להוביל את הקבוצה בתקופה הזו, השיב בקצרה: "אין תגובה". עם זאת, הוא הבהיר כי מבחינתו הפוקוס אינו על מעמדו: "זה לא עניין של העבודה שלי. זה עניין של לעזור לקבוצה, וזה הדבר החשוב".

בסיום נשאל האם בכוונתו להמשיך בתפקידו למרות התקופה המורכבת, והשיב בפשטות: "בוודאי".