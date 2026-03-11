יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:25
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

טודור על החילוף: הייתי צריך להגן על קינסקי

מאמן טוטנהאם הסביר למה הוריד את השוער מהמגרש: "מבחינתי היה נכון שיפתח, הוא התנצל. זה לא קרה לי מעולם בקריירה". וגם: התגובה כשנשאל על עתידו

|
איגור טודור (רויטרס)
איגור טודור (רויטרס)

איגור טודור ניסה להסביר את ההחלטה החריגה שלו לאחר ההפסד 5:2 של טוטנהאם לאתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, כאשר כבר אחרי כרבע שעה הוציא את השוער אנטונין קינסקי בעקבות טעויות בפתיחת המשחק. המאמן הקרואטי דיבר במסיבת העיתונאים על הרגע הלא שגרתי, על מצבו של השוער הצעיר וגם על עתידו שלו עצמו על הקווים בלונדון.

טודור הודה כי מדובר בהחלטה יוצאת דופן, אך הדגיש כי המהלך נועד בראש ובראשונה להגן על השוער. "זה משהו מאוד יוצא דופן. אני מאמן כבר 15 שנים וזה מעולם לא קרה לי. היינו צריכים להגן על הילד. ויקאריו היה תחת ביקורת, ולדעתי זו הייתה ההחלטה הנכונה. דיברנו אחרי המשחק, הוא ילד טוב ושוער מצוין. דברים כאלה קורים".

הקרואטי גם התייחס לפתיחת המשחק של קבוצתו ולהשתלשלות האירועים: "בתחילת המשחק נראינו שבירים, חלשים. כמעט כבשנו כדי לצמק ל-4:2, אבל אז ספגנו את השער החמישי".

קינסקי (רויטרס)קינסקי (רויטרס)

בהמשך נשאל האם עצם ההחלטה לפתוח עם קינסקי הייתה טעות בדיעבד. טודור לא התחמק מהשאלה והסביר: "אחרי שרואים מה קרה, ברור שאפשר לומר שזו הייתה החלטה לא נכונה. אבל לפני המשחק, כשחשבתי על זה, זו הייתה ההחלטה הנכונה. הקבוצה עברה בין מפעלים שונים וזה היה רגע נכון לעשות את השינוי. לצערי מה שקרה - קרה, ולכן החלפתי את השוער אחרי 15 דקות. זה לא דבר קל".

המאמן גם הדגיש כי לא מדובר בהחלטה של אף אחד אחר על הספסל. כאשר נשאל האם כריסטיאן רומרו ביקש לבצע את החילוף, השיב: "זו הייתה ההחלטה שלי, כמובן". טודור סיפר גם על מצבו של קינסקי לאחר הירידה מהמגרש. "הוא לא הרגיש טוב והוא התנצל. אנחנו איתו, אנחנו ביחד. דברים כאלה קורים, זה יכול לקרות".

“מבחינתי היה נכון לפתוח איתו”

המאמן הוסיף כי מדובר באירוע חריג מאוד מבחינתו: "להציב את קינסקי היה מבחינתי המהלך הנכון. הוא שוער מוכשר מאוד. ואז קרה משהו... אני מעולם לא ראיתי דבר כזה ב-15 שנות קריירה".

אנטונין קינסקי (רויטרס)אנטונין קינסקי (רויטרס)

לצד ההתייחסות לשוער הצעיר, טודור נשאל גם על מצבו האישי ועל עתידו בטוטנהאם. כאשר נשאל האם הוא האיש הנכון להוביל את הקבוצה בתקופה הזו, השיב בקצרה: "אין תגובה". עם זאת, הוא הבהיר כי מבחינתו הפוקוס אינו על מעמדו: "זה לא עניין של העבודה שלי. זה עניין של לעזור לקבוצה, וזה הדבר החשוב".

בסיום נשאל האם בכוונתו להמשיך בתפקידו למרות התקופה המורכבת, והשיב בפשטות: "בוודאי".

