יום רביעי, 11.03.2026 שעה 05:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

לא להאמין: השיאים ממשחק 83 הנק' של אדבאיו

כל הנתונים והמספרים מההופעה הלא תיאמן של כוכב מיאמי: החל משבירת שיא הזריקות וקליעות העונשין בכל הזמים ב-NBA, השיאים האישיים וההשוואה לקובי

|
באם אדבאיו (רויטרס)
באם אדבאיו (רויטרס)

בלתי נתפס מה שקרה הלילה (בין שלישי לרביעי) ב-NBA. באם אדבאיו סיפק את אחת מתצוגות הקליעה הגדולות אי פעם כאשר התפוצץ עם 83 נקודות והוביל את מיאמי לניצחון 129:150 על וושינגטון. מדובר בתוצאה השנייה בגובהה בתולדות הליגה, כאשר רק משחק 100 הנקודות האגדי של וילט צ'מברליין מ-1962 נמצא מעליה. בכך אדבאיו עקף את 81 הנקודות של קובי בראיינט והצטרף אליהם כשלישי בלבד בהיסטוריה שהגיע ל-80 נקודות ומעלה במשחק אחד.

הסנטר של ההיט פתח בסערה עם 31 נקודות כבר ברבע הראשון, נתון שמציב אותו במקום השני בכל הזמנים לנקודות ברבע פתיחה של משחק. עד ההפסקה כבר עמד על 43 נקודות, ובסיומו של הרבע השלישי טיפס ל-62. ברבע האחרון המשיך לצבור נקודות למרות שמירה כפולה ולעיתים אף משולשת מצד ההגנה של וושינגטון, עד שסיים את הערב עם 83 נקודות ועם הופעה שתיזכר לאורך שנים.

שיאים היסטוריים ונתונים חריגים

אדבאיו רשם שורת נתונים שלא נראתה בעבר בליגה. הוא קלע 36 פעמים מקו העונשין מתוך 43 ניסיונות - שני נתונים שקבעו שיאי NBA חדשים למשחק אחד. השיא הקודם לקליעות עמד על 28 בלבד, הישג שנקבע בעבר על ידי וילט צ'מברליין ואדריאן דאנטלי, בעוד שיא הניסיונות עמד על 39 של דווייט האוורד.

באם אדבאיו (מיאמי)באם אדבאיו (מיאמי)

בנוסף, אדבאיו הפך לשחקן הראשון בתולדות מיאמי שלוקח לפחות 40 זריקות מהשדה במשחק, כאשר סיים עם 20 קליעות מתוך 43 ניסיונות. הוא גם נכנס לרשימה אקסקלוסיבית במיוחד יחד עם צ'מברליין - שני השחקנים היחידים אי פעם שסיימו משחק עם לפחות 20 קליעות מהשדה ו-25 קליעות עונשין ומעלה.

הסנטר גם זרק 22 פעמים לשלוש, נתון שמדורג בין הגבוהים אי פעם במשחק NBA, וסיים עם 7 שלשות. במהלך המשחק שבר את שיא המועדון לנקודות במשחק, שעמד על 61 ונקבע על ידי לברון ג'יימס ב-2014.

כמה יוצא דופן הערב הזה? עד אותו משחק שיא הקריירה של אדבאיו עמד על 41 נקודות בלבד, והשיא שלו העונה היה 32. בשלושת המשחקים שקדמו להתפוצצות הזו הוא קלע יחד 69 נקודות בלבד, פחות מהתפוקה שלו במשחק אחד הלילה.

שחקני מיאמי עם אדבאיו (רויטרס)שחקני מיאמי עם אדבאיו (רויטרס)

עוד נתון מעניין הוא שבסיומו של הרבע השלישי אדבאיו הגיע ל-62 נקודות, בדיוק כמו קובי בראיינט אחרי שלושה רבעים במשחק ה-81 נקודות המפורסם שלו. אלא שבניגוד לבראיינט, שהחזיק עד הלילה במקום השני בטבלת משחקי הקליעה הגדולים בהיסטוריה, אדבאיו המשיך ברבע האחרון ושיפר את המספר עד ל-83.

גם היקף הזריקות מספר את הסיפור. למרות הכמות הגדולה של 43 זריקות מהשדה, הוא עדיין לא התקרב לשיא העונתי בליגה, שעומד על 45 זריקות במשחק של קייד קנינגהאם. בנוסף לכך, בראיינט לקח במשחק ה-81 שלו כמות זריקות גבוהה משמעותית מזו של אדבאיו.

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

ההופעה החריגה השפיעה אפילו על ממוצע העונה שלו. לפני המשחק אדבאיו עמד על 18.9 נקודות בממוצע, ובזכות ההתפוצצות הגדולה הוא טיפס ל-20 נקודות למשחק. בסיכום הערב הוא סיים עם אחוז קליעה משוקלל של 54.9%, כמעט זהה לממוצע העונתי שלו, נתון שמדגיש עד כמה היה יעיל למרות נפח הזריקות האדיר.

