יום רביעי, 11.03.2026 שעה 05:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
55%7306-738765טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
66%7054-739564יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%7071-720764פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

מופרע: 83 נק' לאדבאיו, שעבר את קובי בראיינט

כמות הנקודות השנייה בטיבה אי פעם לשחקן NBA: כוכב מיאמי, במשחק בלתי נתפס, הוביל ל-125:150 ענק על וושינגטון ושבר שורה אדירה של שיאים היסטוריים

|
באם אדבאיו (מיאמי)
באם אדבאיו (מיאמי)

לילה היסטורי ב-NBA. באם אדבאיו סיפק הלילה (בין שלישי לרביעי) את אחת מתצוגות הקליעה הגדולות שנראו אי פעם בליגה, כאשר קלע 83 נקודות והוביל את מיאמי לניצחון 129:150 על וושינגטון. מדובר בכמות הנקודות השנייה בטיבה בתולדות ה-NBA לשחקן אחד במשחק בודד, כאשר רק ווילט צ'מברליין, שקלע 100 נקודות ב-1962, עומד מעליו ברשימה ההיסטורית.

אדבאיו פתח את המשחק בקצב בלתי נתפס עם 31 נקודות כבר ברבע הראשון. עד ההפסקה הגיע ל־43 נקודות, ובסיומו של הרבע השלישי כבר עמד על 62. גם בהמשך הוא לא נעצר, למרות הגנות כפולות ומשולשות מצד היריבה, וסיים ערב נדיר שהכניס אותו ישירות לספרי ההיסטוריה של הליגה.

מספרים היסטוריים ושבירת שיאים

הסנטר של מיאמי רשם שורת נתונים יוצאת דופן. הוא סיים עם 20 קליעות מ-43 מהשדה, 7 מ-22 לשלוש ובעיקר שלט לחלוטין בקו העונשין עם 36 קליעות מ-43 ניסיונות. שני המספרים הללו קבעו שיאי NBA חדשים למשחק אחד, גם במספר הזריקות וגם במספר הקליעות מהקו.

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

השיא הקודם לניסיונות עמד על 39 זריקות, נתון שרשם בעבר דווייט האוורד פעמיים. שיא הקליעות עמד על 28 בלבד, הישג של ווילט צ'מברליין ואדריאן דאנטלי. אדבאיו ניפץ את שני הנתונים הללו בדרך לערב בלתי נשכח.

בנוסף, במהלך הרבע השלישי הוא גם שבר את שיא הנקודות במשחק של מיאמי היט, שעמד על 61 ונקבע על ידי לברון ג'יימס ב-3 במרץ 2014. עוד לפני סוף הרבע כבר עבר את הנתון הזה, ובהמשך המשיך להגדיל את המספר עד ל-83.

עובר את קובי, רק צ'מברליין מעליו

הערב הגדול של אדבאיו העלה אותו למקום השני בטבלת משחקי הקליעה הגדולים בתולדות הליגה, כאשר הוא עוקף את קובי בראיינט, שקלע 81 נקודות במשחק המפורסם שלו ב-2006. בכך נותר רק ווילט צ'מברליין מעליו בדירוג ההיסטורי.

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

מאמן מיאמי, אריק ספולסטרה, התקשה למצוא מילים לאחר המשחק ואמר: "זה היה ערב סוריאליסטי לחלוטין". גם חבריו לקבוצה נראו המומים מהיכולת של הסנטר, ששלח כמעט כל התקפה לסל או לקו העונשין.

ההיט, שעלו למאזן 29:37, רשמו ניצחון שישי ברציפות למרות שחסרו מספר שחקנים מרכזיים. מנגד, וושינגטון, שקיבלה 28 נקודות מאלכס סאר ו-22 מוויל ריילי, ספגה הפסד תשיעי ברציפות.

אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)אדבאיו זוכה למקלחת (רויטרס)

בסיום המשחק נרשם רגע מרגש כאשר אדבאיו ירד מהמגרש בדמעות וחיבק את אמו, מרילין בלאונט. אחרי ערב כזה, קשה להאשים אותו, לא בכל יום שחקן נכנס לרשימה ההיסטורית של ה-NBA לצד אחד ההישגים הגדולים שנראו בכדורסל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */