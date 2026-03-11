הול מתוסכל: הגיע לנו יותר מהמשחק הזה, באמת

ניוקאסל הגיעה מוכנה היטב למשחק מול ברצלונה אמש (שלישי) בשמינית גמר ליגת האלופות. הקבוצה שיחקה באינטנסיביות ושלטה במשחק, אך שער שוויון עמוק בתוספת הזמן הוביל אותה להסתפק ב-1:1 ביתי והעברת ההכרעה לספרד.

מגן הקבוצה לואיס הול סיכם לאחר המשחק: “אני חושב שהיינו יוצאים מן הכלל. השער האחרון לא באמת משקף את ההופעה שלנו. אם היינו מגיעים לגומלין ביתרון 0:1, היינו בעמדה טובה מאוד. אנחנו יכולים להיות גאים מאוד במאמץ שהשקענו. הם כמובן קבוצה מהטופ, וידענו שהמשחק הולך להיות קשה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו יכולים להיות כל כך גאים בעצמנו”.

על כך שניוקאסל פתחה את ההתמודדות בלחץ גבוה מהרגע הראשון: “בכל פעם שאנחנו משחקים כאן (בסנט ג’יימסס פארק), אנחנו רוצים להתחיל בחדות. כל מי שמשחק נגדנו יודע שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, וחשבתי שעשינו את זה ממש טוב היום. הרגשתי שרמות האנרגיה והכושר הגופני שלנו נמשכו לאורך כל 90 הדקות. כמו שאמרתי, אני חושב שהגיע לנו יותר מהמשחק הזה, באמת”.

סנדרו טונאלי וראפיניה משחקים באגרסיביות (רויטרס)

כשנשאל למה הקבוצה דחפה למעלה וחיפשה את השני בדקות האחרונות במקום לשמור על היתרון השיב: “בכל פעם שאנחנו במומנטום חיובי, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים להמשיך לדחוף. זה מעיד הרבה על המנטליות שלנו. לפעמים ברגעים האלה קל להיסחף. ואני מניח שיש מקום לטענה שאולי זה מה שקרה לנו בסיום שם, כשניסינו לדחוף לשער נוסף”.

לקראת משחק הגומלין הוסיף: “ברור שיהיה קשה ללכת לשם ולהוציא תוצאה, אבל אני מרגיש שעם הקבוצה שלנו, עם הסגל שלנו, אם מישהו יכול לעשות את זה, אלו אנחנו”.