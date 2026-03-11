יום רביעי, 11.03.2026 שעה 10:40
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

"אמבפה יפספס את המונדיאל אם ישחק בריאל"

לחץ גדול מופעל בצרפת על כוכב הבלאנקוס שלא יחזור לשחק, כשההשערות הן שזה עלול להחמיר את פציעתו לקראת הטורניר הקיצי. במדינתו רוצים לקבל עדיפות

|
אמבפה (IMAGO)
אמבפה (IMAGO)

פציעת הברך של קיליאן אמבפה פתחה מוקד חדש של אי ודאות סביב חלוץ ריאל מדריד. בזמן שהשחקן ממשיך בתהליך ההחלמה שלו, בצרפת עלו קולות שמציעים צעד דרסטי: שיפסיק לשחק עם המועדון שלו עד הקיץ כדי לא לסכן את השתתפותו במונדיאל 2026.

את האזהרה השמיע מגיש הטלוויזיה סיריל הנונה, שטען בתוכניתו בערוץ W9 כי מצב הברך של החלוץ עדין יותר ממה שנמסר בתחילה. "אמבפה הגיע לפריז כדי לקבל חוות דעת נוספת. לפי מה שאני מבין, הברך שלו במצב מורכב. מורכב יותר ממה שציפו", הסביר הנונה במהלך הופעתו הטלוויזיונית.

המגיש אף הרחיק לכת והציג תרחיש שלא ישמח את אוהדי ריאל מדריד בכל הקשור לכוכב הצרפתי. לפי גרסתו, הדרך היחידה להבטיח את השתתפותו במונדיאל הבא היא לעצור מיד את הפעילות התחרותית שלו עם ריאל.

קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)

“אם ישחק עכשיו – לא יהיה במונדיאל”

"הדרך היחידה שהוא ישחק בגביע העולם היא להפסיק מיד לשחק עם ריאל מדריד. הרצועות פגועות, אני אומר לך. אם הוא יפסיק לשחק ויעשה תרגילי חיזוק אינטנסיביים, הוא יכול להגיע למונדיאל. אם הוא יחזור לשחק עכשיו, זה נגמר: לא יהיה מונדיאל עבור אמבפה", פסק.

הנונה גם רמז כי השחקן ביקש הערכה רפואית נוספת מחוץ למועדון כדי לבחון בצורה מדויקת יותר את מצב הברך שלו. בימים האחרונים כבר דווח בצרפת כי החלוץ אינו סומך לחלוטין על הצוות הרפואי של קבוצתו.

במקביל, החלוץ הצרפתי ממשיך בתהליך ההחלמה שלו במדריד. לאחר שבילה כמה ימים בפאריס, אמבפה חזר לבירת ספרד ושב להתאמן במתקני המועדון. לפי התמונות שפורסמו באתר הרשמי, מספר 10 של ריאל מדריד ערך אימונים אישיים וביום שלישי אף נגע בכדור. בנוסף, ארבלואה אישר במסיבת עיתונאים כי השחקן מרגיש הרבה יותר טוב וכי הוא מקווה שיוכל להסתמך עליו בקרוב.

תי יחזור? אמבפה (IMAGO)תי יחזור? אמבפה (IMAGO)

נוכחותו במשחקים הקרובים של ריאל מדריד עדיין מוטלת בספק. בשלב זה היעדרותו מהמשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות נגד מנצ'סטר סיטי כבר בטוחה, וגם לא ברור אם יוכל לחזור לגומלין, מועד שבו במועדון קיוו שיחזור.

בינתיים, בצרפת מתעצם הדיון סביב מה צריכה להיות העדיפות של אמבפה בחודשים הקרובים: להאיץ את חזרתו למגרשים עם ריאל מדריד, או לבחור בתהליך החלמה שמרני יותר כדי להגיע בכושר למונדיאל שייערך בקיץ הקרוב.

