"רחמים על קינסקי", "טודור חייב ללכת הביתה"

לילה קשה במיוחד עבר על טוטנהאם בשמינית גמר ליגת האלופות, כאשר הובסה 5:2 בחוץ מול אתלטיקו מדריד, אך יותר מהתוצאה, מה שמשך את מירב תשומת הלב היה האירוע החריג סביב השוער אנטונין קינסקי. השוער הצעיר פתח בין הקורות, ביצע שתי טעויות קשות והוחלף כבר לאחר כ-15 דקות בלבד, החלטה של המאמן איגור טודור שעוררה סערה גדולה בתקשורת האנגלית.

ב'סאן' תיארו את מה שהתרחש על כר הדשא בצורה חריפה: "מופע אימים עבור האורחים. אם זה היה קרב אגרוף, טודור כבר היה זורק את המגבת". גם פיל מקנולטי, כתב הכדורגל הראשי של ה-BBC, התקשה לעכל את מה שראה. "ראיתי הרבה כדורגל, אבל אני לא בטוח שאי פעם ראיתי משהו כזה. לא רק הטעויות האלה אלא גם ההחלטה של איגור טודור להוציא את אנטונין קינסקי. איזה לילה נורא עבור השוער הצעיר. אוהדי אתלטיקו אפילו מחאו לו כפיים מתוך סימפתיה, אבל אני לא בטוח איך אפשר לנחם אותו אחרי דבר כזה".

ביקורת קשה על טודור והחלטתו

שוער נבחרת אנגליה לשעבר, פול רובינסון, הגיב להחלטה הדרמטית: "וואו, וואו, וואו. מעולם לא ראיתי דבר כזה על מגרש כדורגל. איזו החלטה אדירה של המאמן איגור טודור. כן, השוער היה אשם, אבל זה הורס לחלוטין את הביטחון של אנטונין קינסקי".

אנטונין קינסקי (רויטרס)

גם שוער העבר של טוטנהאם, ג'ו הארט, נשמע שבור מהאירוע: "הלב שלי נשבר בשביל הבחור. היו לו 15 דקות נוראיות, אבל אני אפילו לא יודע מה לומר. אני פשוט שבור בשבילו. הקבוצה הזו של טוטנהאם מבולגנת לגמרי כרגע".

העיתונאי הארי במפורת' הוסיף: "מה בדיוק קרה כאן... אני המום. זה עוד מופע אימים של אנטונין קינסקי. אני לא מאמין לזה. חברים, אני עדיין בהלם. המחשבות שלי עם קינסקי כרגע, הביטחון שלו חייב להיות על הרצפה אחרי זה. ייתכן שהבחור הזה לעולם לא ישחק שוב בטוטנהאם. הופעת הבכורה של קינסקי בליגת האלופות נמשכה 15 דקות בלבד, ואיגור טודור מוציא אותו. מעולם לא ראיתי דבר כזה, שוער שמוחלף בגלל שתי טעויות כל כך מוקדם. חייבים לרחם עליו".

איגור טודור (רויטרס)

בתוך כך, הביקורת באנגליה לא נעצרה רק אצל השוער הצעיר אלא גם הופנתה כלפי המאמן. העיתונאי איאן לדימן כתב כי מעמדו של טודור עלול להיות בסכנה: "אמרתי אחרי שטוטנהאם הפסידה לפולהאם במשחק השני של איגור טודור שהם אולי יצטרכו לפטר אותו, ובוודאי שהרגע הזה יכול להגיע אחרי שריקת הסיום. כמה שהם היו רעים תחת תומאס פרנק, עכשיו טוטנהאם גרועה פי שלושה. הם לא יכולים להגיע לאנפילד ביום ראשון עם טודור על הקווים. הם פשוט לא יכולים".