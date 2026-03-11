יום רביעי, 11.03.2026 שעה 10:43
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

רוזנברג, אליאסזדה וזרי חולון יישארו בסופיה

מלבד מנפורד, שיטוס לארה"ב לטובת עניינים משפחתיים, הזרים יישארו בבולגריה יחד עם המאמן. הישראלים הוותיקים יחזרו ארצה. קרוניץ': "מרוצה מהגישה"

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון הפסידה אתמול (שלישי) לגלאטסראיי במסגרת המחזור החמישי והלפני האחרון של שלב 16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב"א, במשחק שעבור הסגולים בכל אופן היה לפרוטוקול בלבד ובתנאים קשים במיוחד. כזכור, הקבוצה ערכה את האימון הראשון שלה מאז פגרת הנבחרות רק ביום שני וביום המשחק השלימו אימון שני בסך הכל. למרות הכל, הצליחו להיות תחרותיים במהלך המחצית הראשונה. 

השורה התחתונה היא שחולוניה מדורגת במקום האחרון בבית כשהיא ללא ניצחון וכשבמחזור הבא היא תסיים את דרכה במפעל באופן רשמי מול לה מאן. הסגולים שוב יתפצלו עד הנסיעה למשחק מול הקבוצה הצרפתית, כאשר מי שיחזרו ארצה הם השחקנים הישראלים הוותיקים. מנגד, רועי רוזנברג ומייקל אליאסזדה יישארו בסופיה יחד עם ג'ורדן מקריי, אדאמה סונוגו, דארין גרין ג'וניור ודמיון רוסר והמאמן פרדראג קרוניץ'. במועדון עדכנו כי אקסבייר מנפורד יחזור לארצות הברית בשל עניינים משפחתיים ולאחר מכן יצטרף חזרה לקבוצה לקראת המשחק בצרפת. 

הבעיות של הקבוצה בהגעה לסופיה נמשכו גם לאחר המשחק שכן הטיסה של הקבוצה בוטלה והיא תחזור ארצה בטיסת קונקשן דרך פראג. ומה לגבי העתיד? הרי בינתיים בארץ האופרציה לא בדיוק אפשרית ולאחר השבוע הבא שתי הקבוצות היחידות שימשיכו לערוך משחקים הן מכבי תל אביב והפועל תל אביב, כשהעונה של הפועל ירושלים תימשך היה ותנצח את המנצחת בין מנרסה לטורק טלקום אנקרה ביורוקאפ. מבחינתה של חולון, היא כאמור תסיים את דרכה האירופית ובמועדון עדכנו כי החלטות נוספות יתקבלו בתום הערכת מצב ובהתאם למצב הביטחוני בארץ. בינתיים, השחקנים שיחזרו ארצה יתאמנו תחת הדרכתם של עוזרי המאמן אופיר פרחי ושגיא שליו.    

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

פרדראג קרוניץ' אמר לאחר המשחק: “זה היה משחק קשה וההכנה אליו לא הייתה קלה, אבל השחקנים שלנו נלחמו במשך 40 דקות ועשו את המקסימום במצב הזה ושיחקנו נגד קבוצה טובה. הם קלעו זריקות ואנחנו החטאנו, היינו צריכים משחק יציב יותר מהצד שלנו כדי לנצח את המשחק הזה. היו רגעים ששיחקנו טוב מאוד בהגנה ובהתקפה הנענו את הכדור והיו רגעים שבהם לא שחררנו את הכדור ולא היו לנו מצבי קליעה טובים וזה לא הספיק כדי לנצח את המשחק". 

“מה שאני אוהב בשחקנים שלי הוא שהיינו תחרותיים וניסינו לעשות את הכי טוב שלנו בסיטואציה כזו, שכמו שאמרתי, היה קשה להתכונן למשחק. לא היו לנו אימונים, אבל השחקנים ניסו ביום שני באימון הראשון שלנו ובבוקר המשחק כדי שנגיע מוכנים למשחק. נמשיך לעבוד ולעשות את המיטב שלנו ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להגיע מוכנים יותר למשחק הבא", הוסיף.

פרדראג קרוניץפרדראג קרוניץ' (חגי מיכאלי)

עידן זלמנסון אמר: "יכולנו לשחק טוב יותר. כמו שהמאמן אמר ביומיים האחרונים, אנחנו לא נתרץ תירוצים, אנחנו כאן כדי לשחק ולהתחרות כקבוצה וזה לא הספיק היום לצערי. יש לנו הרבה דברים לעבוד עליהם, אנחנו יכולים להיות טובים יותר ואנחנו נהיה טובים יותר ואין ספק שנלמד מהמשחק הזה. אין ספק שהמצב קשה, אנחנו דואגים למשפחות שלנו, אבל אנחנו כאן לשחק כדורסל ואנחנו משאירים את הפוליטיקה בחוץ. היו לנו שני אימונים טובים והגענו מוכנים ככל האפשר למשחק הזה ולצערי זה לא היה מספיק, אנחנו יכולים לשחק טוב יותר ולהיות קרי רוח על הפרקט ואני בטוח שזה מה שנעשה, נצפה בווידאו של המשחק ונלמד ממנו להמשך".

