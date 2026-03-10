יום שלישי, 10.03.2026 שעה 23:23
כדורגל ישראלי

שיגורים מאיראן הגיעו לאולפן האלופות בקטאר

בזמן שידורי משחקי שמינית גמר הצ'מפיונס של רשת Bein Sport, הפאנל הקטארי קיבל התראה מקדימה על ירי טילים עם אותו צליל צורמני שאנו מכירים מישראל

|
גביע ליגת האלופות (IMAGO)
גביע ליגת האלופות (IMAGO)

המלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן ממשיכה, ואיתה ההשפעות הרבות על עולם הספורט. כאן בארץ המשחקים טרם חזרו, כאשר לצד זאת אנחנו לא המדינה היחידה שמותקפת על ידי האיראנים, בזמן שגם מדינות אחרות כמו בחריין, קטאר ואחרות סופגות תקיפות.

אצל הקטארים, התרחש הערב (שלישי) רגע שירגיש לישראלים אולי קצת מוכר מאולפני החדשות אצלנו. בזמן אולפן ליגת האלופות של הרשת ‘Bein Sport’, אותו צליל התראה מקדימה צורמני על ירי טילים שאנו מכירים, הופעל בטלפונים של המגישים ואנשי הפאנל.

כאמור, איראן שיגרה לעבר מדינות המפרץ אלפי טילים וכטב"מים בימים האחרונים. איחוד האמירויות עמדה במוקד עם מאות שיגורים שפגעו בנמלים ובשדות תעופה, בעוד בבחריין נפגעו בנייני מגורים, מלונות ולא רק.

התקיפות באיראן (IMAGO)התקיפות באיראן (IMAGO)

אל חאליפי תקוע בגלל המלחמה

ואם כבר קטאר הוזכרה, בנושא אחר – מוקדם יותר דווח ב’לאקיפ’ הצרפתי כי האיש החזק בפאריס סן ז’רמן, נאסר אל חלאיפי, נתקע בדוחא בגלל המלחמה האזורית וכרגע לא בטוח בכלל שיספיק למשחק בין אלופת אירופה לצ’לסי מחר במסגרת המפגש הראשון של שלב שמינית הגמר.

