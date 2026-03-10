יום שלישי, 10.03.2026 שעה 21:21
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

פפ גווארדיולה התעצבן: זה באמת מה שחשוב?!

במסע"ת של מנצ'סטר סיטי לפני המשחק מול ריאל מחר ב-22:00, המאמן זעם על העיתונאים ששאלו על פציעת קיליאן אמבפה. וגם: התגובה לדברים של ארבלואה

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

המשחק הגדול ביותר בשלב שמינית גמר ליגת האלופות יצא לדרך מחר (רביעי) ב-22:00 כשריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי למפגש ראשון מבין השתיים. לקראת המשחק הראשון בקרב על רבע הגמר, מאמן הסיטיזנס פפ גווארדיולה דיבר במסיבת עיתונאים על ההכנות, דבריו של ארבלואה מאמן היריבה, ויניסיוס ואמבפה.

“אתה חייב להתייצב מול היריבה עם כבוד אדיר”, הסביר פפ כשנשאל על התמודדות עם יריבה כמו ריאל מדריד. “צריך להסתכל להם בעיניים ולהגיד: ‘אוקיי, זה מי שאנחנו כקבוצה’ ולהראות את זה. אולי יהיה לך מזל ותעלה (שלב), אבל בשלב הבא כבר לא יהיה לך מזל. תהיה מי שאתה, וזו הדרך היחידה על הבמות הגדולות ביותר נגד הקבוצות הגדולות”.

על הכבוד ליריבה ממדריד הוסיף: “ריאל מדריד היא תמיד ריאל מדריד. אתם יודעים מה אני חושב על ריאל מדריד, אני באמת מכבד אותם”.

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

מאמן סיטי נשאל על טענתו של ארבלואה שאפשר תמיד לצפות להפתעות מהאנגלים. תחילה הוא הנהן ואמר בציניות “הרבה הפתעות...” אך לאחר מכן הבהיר: “לא, בכנות לא יהיו הפתעות. אני חושב שאנחנו מכירים אחד את השני, הוא מכיר אותנו. כמובן שיש כמה התאמות שאנחנו צריכים לעשות בגלל האיכות שיש להם, אבל בלי הפתעות”.

ההכנה לוויניסיוס והעצבים בשאלה על אמבפה

פפ גווארדיולה נשאל איך אפשר לשלוט בוויניסיוס במהלך המשחק וענה: “היה לנו בעבר את קייל ווקר. כמובן שהוא (ויניסיוס) איום תמידי, ננסה להישאר ביחד, במיוחד עם הכדור. ננסה לא לאבד את הכדור לעיתים קרובות, ואנחנו צריכים לנסות לשלוט בקצב ולהתחיל לרוץ”.

כשהעיתונאים התייחסו לקיליאן אמבפה הפצוע, הם שאלו את גווארדיולה על טיסתו לטיפול בפאריס והאם זה מעיד על חוסר אמון בצוות הרפואי של ריאל מדריד. בתגובה, הספרדי התעצבן: “זה באמת מה שחשוב?! אתם חושבים שהדעה שלי חשובה בנוגע להתאוששות של אמבפה?

קיליאן אמבפה (רויטרס)קיליאן אמבפה (רויטרס)

“הוא לא היה בפאריס לבד דרך אגב… אתם באמת מעוניינים בדעה שלי? זה קורה, גם במועדון שלנו, כמו בכל מועדון. זה לא מזלזל באף אחד. אם לומר את האמת, אין לי מקום להביע דעה בנושא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */