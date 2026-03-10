למה בארצות הברית השוו בין אבדיה לרונאלדו?

בארצות הברית עסקו בהשוואה מסקרנת בין דני אבדיה לכריסטיאנו רונאלדו. באתר הספורט האמריקאי ‘ספורטס אילוסטרייטד’ התייחסו להשפעה של הפנומן הפורטוגלי על כוכב ה-NBA הישראלי ועל האנרגיה שהוא מביא איתו למגרש, שמזכירה את זו של CR7.

בכתבה נאמר כי הפורוורד של פורטלנד טרייל בלייזרס גדל עם גנים אתלטיים, אך בילדותו כלל לא חלם להיות כדורסלן: “אבדיה גדל בישראל, שם הכדורגל פופולרי יותר מכדורסל, ולכן העריץ מגיל צעיר את רונאלדו, שכיכב במועדונים כמו מנצ'סטר יונייטד וריאל מדריד”.

ההשוואה עלתה לאחר שאבדיה חזר לשחק במדי הבלייזרס מול אינדיאנה פייסרס, עם חגיגה שמחקה את זו של רונאלדו. לאחר הניצחון הוא נשאל על כך ואמר: “אתם יודעים, החלום שלי היה להיות שחקן כדורגל, אז גדלתי כשאני צופה בו. הוא אחד הכדורגלנים הגדולים בעולם”.

דני אבדיה (רויטרס)

“אם יהפוך למנהיג כמו רונאלדו, פורטלנד בידיים טובות”

עוד הוסיף הישראלי על ההשראה מהסופר סטאר מאל נאסר: “ברור שזה בשבילו. גדלתי כשאני צופה בו, והחלום שלי היה להיות שחקן כדורגל”. בארה”ב המשיכו לצטט את דני: “פשוט עשיתי את זה בשביל הכיף בהתחלה”.

ב’ספורטס אילוסטרייטד’ ציינו כי CR7 הפך במשך השנים לסמל של הצלחה ומנהיגות: “אם אבדיה יצליח להפוך למנהיג וקפטן מהסוג שרונאלדו היה בכמה מועדונים בקריירה שלו, הבלייזרס אמורים להיות בידיים טובות בהמשך”. המשחק מול אינדיאנה היה הראשון של אבדיה אחרי שבעה משחקים בחוץ בעקבות החמרה בפציעת גב, וכעת הוא מקווה לחזור לקצב שיעזור לפורטלנד להגיע לפלייאוף.