יום שלישי, 10.03.2026 שעה 21:18
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
52%7519-753364אטלנטה הוקס
52%7507-746265פילדלפיה 76'
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7392-690864ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7616-739964ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

למה בארצות הברית השוו בין אבדיה לרונאלדו?

הכוכב הישראלי שסיפר כי העריץ את CR7 ואף חגג כמוהו, הושווה לפנומן הפורטוגלי: "אם דני יהפוך למנהיג כמו כריסטיאנו, פורטלנד תהיה בידיים טובות"

|
דני אבדיה וכריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
דני אבדיה וכריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בארצות הברית עסקו בהשוואה מסקרנת בין דני אבדיה לכריסטיאנו רונאלדו. באתר הספורט האמריקאי ‘ספורטס אילוסטרייטד’ התייחסו להשפעה של הפנומן הפורטוגלי על כוכב ה-NBA הישראלי ועל האנרגיה שהוא מביא איתו למגרש, שמזכירה את זו של CR7.

בכתבה נאמר כי הפורוורד של פורטלנד טרייל בלייזרס גדל עם גנים אתלטיים, אך בילדותו כלל לא חלם להיות כדורסלן: “אבדיה גדל בישראל, שם הכדורגל פופולרי יותר מכדורסל, ולכן העריץ מגיל צעיר את רונאלדו, שכיכב במועדונים כמו מנצ'סטר יונייטד וריאל מדריד”.

ההשוואה עלתה לאחר שאבדיה חזר לשחק במדי הבלייזרס מול אינדיאנה פייסרס, עם חגיגה שמחקה את זו של רונאלדו. לאחר הניצחון הוא נשאל על כך ואמר: “אתם יודעים, החלום שלי היה להיות שחקן כדורגל, אז גדלתי כשאני צופה בו. הוא אחד הכדורגלנים הגדולים בעולם”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אם יהפוך למנהיג כמו רונאלדו, פורטלנד בידיים טובות”

עוד הוסיף הישראלי על ההשראה מהסופר סטאר מאל נאסר: “ברור שזה בשבילו. גדלתי כשאני צופה בו, והחלום שלי היה להיות שחקן כדורגל”. בארה”ב המשיכו לצטט את דני: “פשוט עשיתי את זה בשביל הכיף בהתחלה”.

ב’ספורטס אילוסטרייטד’ ציינו כי CR7 הפך במשך השנים לסמל של הצלחה ומנהיגות: “אם אבדיה יצליח להפוך למנהיג וקפטן מהסוג שרונאלדו היה בכמה מועדונים בקריירה שלו, הבלייזרס אמורים להיות בידיים טובות בהמשך”. המשחק מול אינדיאנה היה הראשון של אבדיה אחרי שבעה משחקים בחוץ בעקבות החמרה בפציעת גב, וכעת הוא מקווה לחזור לקצב שיעזור לפורטלנד להגיע לפלייאוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
