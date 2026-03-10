יום שלישי, 10.03.2026 שעה 21:18
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

פרמין וראפיניה בהרכב של ברצלונה מול ניוקאסל

פליק מחליף את רוב ההתקפה מהמשחק מול בילבאו לקראת שמינית גמר ליגת האלופות ב-22:00: גם לבנדובסקי יפתח בהתקפה לצד ימאל. מנגד, אוסולה והול ב-11

ראפיניה מנשק את פרמין (רויטרס)
ראפיניה מנשק את פרמין (רויטרס)

אחד המפגשים המסקרנים בשלב שמינית הגמר בליגת האלופות יתחיל בקרוב כשב-22:00 ברצלונה תתארח בסט. ג’יימס פארק אצל ניוקאסל למשחק הראשון מבין השניים. לקראת ההתמודדות, הרכבי הקבוצות פורסמו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, ז’ואאו קאנסלו, מארק ברנאל, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הרכב ניוקאסל: ארון רמסדייל, קיראן טריפייר, מאליק צ’יאו, דן ברן, לואיס הול, סנדרו טונאלי, ג’ואלינטון, ג’ייקוב ראמזי, אנתוני אלנגה, הארווי בארנס ו-וויליאם אוסולה.

סנדרו טונאלי (IMAGO)סנדרו טונאלי (IMAGO)

מצב הקבוצות והמפגש בשלב הליגה

הקטלונים, למרות ההדחה מגביע המלך, מגיעים במומנטום חיובי. הם ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים במסגרת הליגה הספרדית, הוסיפו 0:3 מול אתלטיקו בגומלין הגביע, ולמרות שהניצחון לא הספיק להעפלה הוא נתן רוח גבית משמעותית. האנזי פליק בחר להחליף את רוב ההתקפה מהמשחק מול בילבאו בליגה, כשפרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי חזרו ל-11.

מנגד, ניוקאסל נמצאת בתקופה רעה כשהיא סופגת בצרורות, אך הצליחה במחזור הליגה האחרון לקבל אוויר לנשימה עם 1:2 מול מנצ’סטר יונייטד למרות חיסרון מספרי. כשהעונה בליגה מקרטעת, אדי האו ושחקניו ינסו להרשים באירופה כשהם מגיעים כאנדרדוג.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בביתה של ניוקאסל במסגרת המחזור הראשון בשלב הליגה, אז ברצלונה ניצחה 1:2. מרקוס רשפורד כבש צמד בדקות 58 ו-67, שער מצמק של אנתוני גורדון בדקה ה-90 לא הספיק לאנגלים.

