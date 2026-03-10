"במצב כזה מבינים שכדורגל הוא יותר מספורט"

שלושת הזרים של מכבי פ"ת נותרו בישראל למרות פתיחת מבצע "שאגת הארי": חוסה קורטז, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה, כאשר עבור השניים האחרונים מדובר בעונתם השנייה בישראל. לא פשוט להיות שחקן זר בישראל בימים אלו, כאשר קורטז הקולומביאני שוחח עם ONE וסיפר על הסיטואציה.



"למצב עם האזעקות יש השפעה רגשית. בכל פעם כשהן נשמעות, אי אפשר שלא לחוש דאגה ולחשוב על בטיחותם של כולם. אלו רגעים שמזכירים לך כמה החיים יכולים להיות שבירים וכמה חשוב להישאר חזקים ולדאוג לאנשים שאתה אוהב ומעריך כל יום", הוא משתף.



"בתקופה הזו, הקשר עם חבריי לקבוצה, צוות האימון וכל אנשי המועדון הפך למיוחד עוד יותר וקרוב. הפכנו לקרובים מאוד, אנחנו תומכים אחד בשני, מדברים הרבה ודואגים אחד לשני כמו משפחה. ברגעים כאלה, אתה מבין שהכדורגל הוא הרבה יותר מספורט: זוהי קהילה שתומכת בך ונותנת לך את הכוח להמשיך הלאה", הוסיף.

חוסה קורטז (קרדיט: דוברות מכבי פתח-תקוה)

החזרה לאימונים: "היא הייתה חשובה מאוד עבורי. כדורגל הופך למרחב שבו אנחנו יכולים לנשום קצת, להתמקד במה שאנחנו אוהבים ולמצוא קצת נורמליות בתוך המצב הזה. להיות על המגרש זה משהו שעוזר לנו לנקות את הראש ולהישאר ממוקדים".

איך מתמודדים: "באופן אישי אני מנסה לשמור על גישה חיובית, להמשיך לעבוד קשה ולתת את המיטב שלי כל יום. אפילו בתקופות קשות, אני מאמין שלספורט יש את הכוח לאחד אנשים ולהביא קצת תקווה".