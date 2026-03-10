ב"ש תפגוש את קריית גת בשישי למשחק אימון

הפועל באר שבע תערוך בסוף השבוע ניסוי כלים ראשון מאז עצירת הליגה בעקבות המלחמה מול איראן. ביום שישי תארח הקבוצה של רן קוז’וק את מכבי קריית גת למשחק אימון בעיר.

קריית גת, שמוליכה את ליגה א’ דרום ונחשבת לעולה המסתמנת לליגה הלאומית, נמצאת בפער גדול של 18 נקודות מהמקום השני, מ.ס דימונה. השתיים כבר נפגשו העונה למשחק אימון, אז ניצחה באר שבע 3:4 במשחק קצבי.

בניגוד לבית"ר ירושלים שמתכוננת לחזרת הליגה עם סגל זרים מלא, בבאר שבע כרגע נמצא רק זר אחד – החלוץ הג’מייקני, ג’בון איסט, שחזר לישראל בימים האחרונים.

ג'בון איסט עולה לנגיחה (מרטין גוטדאמק)

במועדון ממשיכים להיות בקשר רציף עם שאר הזרים שעזבו את הארץ יממה לאחר פרוץ המלחמה, אך מדגישים כי רק לאחר שייקבע מועד רשמי לחזרת מחזור מספר 25 בליגה, יוכלו לתאם את חזרתם לישראל.