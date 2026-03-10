יום שלישי, 10.03.2026 שעה 19:09
כדורסל עולמי  >> יורוליג

הפועל ת"א תפגוש את פאריס ביום שלישי הבא

למשחק מהמחזור ה-21 ביורוליג, שכבר נדחה פעמיים, נקבע מועד חדש על ידי הנהלת המפעל הבכיר ביבשת: הוא יתקיים ב-17.3.26 בשעה 17:00 בסופיה, בולגריה

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

הנהלת היורוליג הודיעה היום (שלישי) על מועד חדש למשחק במסגרת המחזור ה-21 בין הפועל תל אביב לפאריס. המשחק יתקיים ב-17.3.26 בשעה 17:00 בסופיה.

כזכור, המשחק היה אמור להתקיים ביום שלישי שעבר, 3.3, אחרי שכבר נדחה פעם אחת, אך נדחה בשל פריצת המלחמה עם איראן, וכעת נקבע לו תאריך חדש.

כידוע, בעקבות המצב, החליטה הנהלת היורוליג כי משחקי הבית של האדומים ביורוליג עד לסיום העונה הסדירה יועתקו לבירת בולגריה, שם הקבוצה גם התחילה את העונה. 

בהודעת המועדון ציינו כי “מחזיקי מנויי היורוליג יזוכו בסיום העונה עבור כל משחקי היורוליג שלא ישוחקו בישראל, החל ממועד חזרת המשחקים לארץ (16.12.25)”.

