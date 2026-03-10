קייל ווקר הודיע על פרישה מנבחרת אנגליה

מגנה הימני של ברנלי, קייל ווקר, הודיע ​​על פרישתו מכדורגל בינלאומי ובכך סיים ללבוש את מדיה של נבחרת אנגליה. ווקר הוא בעל 96 הופעות בנבחרת שלושת האריות וייצג את מדינתו במספר טורנירים גדולים.

השחקן בן ה-35 ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת של אנגליה בנובמבר 2011, והפך לחלק מרכזי בהגנה של אנגליה לאורך התקופה המוצלחת והמתמשכת ביותר של הנבחרת הלאומית מזה עשרות שנים.

ווקר הסביר את החלטתו ואמר: "לשחק עבור נבחרת אנגליה תמיד היה הכבוד הגדול ביותר בקריירה שלי. בכל פעם שלבשתי את החולצה, זה היה משמעותי מאוד עבורי ועבור משפחתי. אחרי הרבה מחשבה, זה מרגיש כמו הרגע הנכון להתרחק ולאפשר לדור הבא של השחקנים לצמוח".

קייל ווקר (רדאד ג'בארה)

מחמאות מטוכל

בעוד מאמן שלושת האריות, תומאס טוכל, אמר במחווה: "אני יודע שכל אוהדי אנגליה יצטרפו אליי בברכות לקייל על קריירה בינלאומית מדהימה. למרות שעבדתי איתו רק לתקופה קצרה, תמיד הייתי מודע לכך שהוא אחד מגדולי שחקני אנגליה, שאימץ במלואו את הכבוד הגבוה ביותר של ייצוג מדינתו".

לצד הקריירה הבינלאומית שלו, ווקר נהנה מאחת מקריירות המועדונים המעוטרות ביותר של כל שחקן הגנה אנגלי בהיסטוריה האחרונה, וזכה במספר אליפויות פרמייר ליגת, אליהן הוסיף זכייה בליגת האלופות של אופ"א ובמספר רב של גביעים מקומיים. ווקר יתמקד כעת בשלב הבא בקריירת המשחק שלו בברנלי, כאשר המועדון נאבק על הימנעות מירידה לליגת המשנה.