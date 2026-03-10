ריקן מעביר אימונים, מה יקרה אם הליגה תחזור?

מכבי תל אביב ממשיכה את אימוניה בקריית שלום תחת המגבלות הקיימות, אך על רקע הדברים שאמר שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ל-ONE, ייתכן כי כבר בימים הקרובים תפגוש את הקבוצה מציאות חדשה. בינתיים מי שמעביר את אימוני הקבוצה מאז חידושם הוא אבי ריקן, שהיה חלק מהצוות של רוני דיילה כאשר הנורבגי מונה לתפקיד.

בשלב הזה, מכבי ת"א לא החזירה אף זר לארץ, לא ברמת ההנהלה ואף לא איש צוות או שחקן, וככל שהירי לעבר תל אביב ממשיך, ישנה פסימיות לגבי האפשרות שדבר כזה יקרה. אם אכן פיקוד העורף יאשר את החזרת הכדורגל ללא קהל באזור המרכז והדרום בסוף השבוע הבא, ייתכן כי האופן בו הקבוצה פועלת בימים האחרונים הוא זה שימשיך איתה הלאה.

“המצב קשה מאוד, נצטרך להתמודד”

חלק מהשיח בקריית שלום הוא שלקבוצה הבוגרת יעלו שמונה שחקנים מקבוצת הנוער על חשבון ששת הזרים שלא נמצאים בארץ, וגם כדי לעבות את סגל השחקנים בשל העומס הצפוי. השאלה שעוד אין לה תשובה היא האם ריקן ימשיך ויהיה זה שיאמן את הקבוצה או ששוב ישתמשו בדן רומן.

דן רומן ואבי ריקן (רדאד ג'בארה)

בשל העובדה שישנה אפשרות שפעילות קבוצת הנוער תחודש גם היא אחרי שיחזירו את הליגות המקצועניות, זה מציב דילמה לא פשוטה ואירוע לא קל עבור הצהובים. במועדון כמובן ינסו לשכנע ברגע האמת את דיילה והשחקנים לשוב, אך אף אחד לא יכול להבטיח שהדברים יקרו וכפי שאמרו בקריית שלום בימים האחרונים: "המצב הוא קשה מאוד, ועם זה נצטרך להתמודד".