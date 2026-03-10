הלאומית תשוב שבוע אחרי שההנחיות יאפשרו

באיגוד הכדורסל ובמנהלת ליגה לאומית נערכים לקראת חזרת המשחקים. מרבית הזרים של קבוצות הליגה נמצאים בארץ ומתקיימים האימונים. לאחר בחינת המצב בכלל היבטיו, הוחלט כי הליגה תחודש כשבוע לאחר שהנחיות פיקוד העורף יאפשרו לשחק, וזאת על מנת לאפשר לקבוצות זמן התארגנות.

עם חזרת הליגה יתקיימו המשחקים פעמיים בשבוע וסדרות הפלייאוף ישוחקו כפי שנקבעו במקור, רבע הגמר הטוב משלושה משחקים, חצי הגמר והגמר בשיטת הטוב מחמישה משחקים. ככל שקבוצות לא יוכלו לארח באולמן הביתי, משחקי הבית שלהן ייערכו באולם חלופי.

גם בכל הנוגע לעולות וליורדות אין שינוי, כחלק מהמדיניות של איגוד הכדורסל ביתר הליגות: עם סיום משחקי העונה הסדירה תעפיל הקבוצה מהמקום הראשון לליגת העל ולאחר משחקי הפלייאוף תעפיל קבוצה נוספת. לאחר משחקי הבית התחתון תרדנה שלוש האחרונות לליגה הארצית.

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

יחד עם זאת, איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית ייבחנו מעת לעת לעת את המצב הביטחוני והמשך יישום מתווה חזרת המשחקים. המטרה היא להכריע את זהות העולות והיורדות על הפרקט בלבד, גם במידה ויהיה הצורך לבצע התאמות בלוח המשחקים. במקביל, פועלים באיגוד הכדורסל למתווה לחזרת ליגה ארצית ומטה, וכן במחלקות הנוער.

פרישמן: “יש מספר תוכניות להחזרת המשחקים”

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "איגוד הכדורסל נערך עם מספר תוכניות להשיב את המשחקים. ליגה לאומית היא הליגה הבכירה באיגוד הכדורסל, ואנחנו פועלים שזאת תהיה הליגה הראשונה באיגוד הכדורסל שתחזור לשחק. לצד זאת, אנחנו נערכים להחזרת המשחקים בשאר הליגות, ולשמר את מסגרת המשחקים שנקבעה בתחילת העונה עם הכרעות על הפרקט בלבד".

רון וורוטיצקי (חגי מיכאלי)

רון וורוטיצקי, יו"ר מנהלת ליגה לאומית: "מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' קיימנו קשר רציף עם הקבוצות ואף נערכנו להוצאת השחקנים הזרים מחוץ לגבולות המדינה. לשמחתי, מרבית השחקנים הזרים בחרו להישאר בארץ, כך שאנחנו מתכוננים לחזרת המשחקים כשהמצב הביטחוני יאפשר זאת. יש לנו מספר תוכניות אופרטיביות לקיום המשחקים ואנחנו נפעל בהתאם למצב. לספורט ולתרבות יש ערך חשוב בשגרה, ובייחוד בחירום ואני רואה חשיבות רבה להשיב את הליגה".