כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"בשבוע הבא יתאפשר להחזיר כדורגל ללא קהל"

השר זוהר בשיחה ל-ONE חשף את המתווה לחזרת הספורט הישראלי. המשחקים יתקיימו ללא קהל באזורי המרכז והדרום בלבד: "בצפון לא יורשה, פקע"ר נוטה לאשר"

|
עומר אצילי ואור בלוריאן (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי ואור בלוריאן (רדאד ג'בארה)

הספורט הישראלי בדרך לחזרה הדרגתית לפעילות. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מעריך כי כבר במהלך השבוע הבא יתאפשר לחדש את משחקי הליגה והספורט הישראלי, אך במתכונת מצומצמת שתכלול נוכחות של עד 200 אנשי צוות ושחקנים בלבד באצטדיונים. בשיחה עם ONE  פירט השר את התוכנית המתגבשת בימים אלו מול גורמי הביטחון.

"אני חושב שבשבוע הבא יחזירו את הליגה, בלי קהל, למרות כל הטילים שיש כל רגע", ציין השר זוהר. הוא הסביר כי היעדר האוהדים ביציעים הוא המפתח לאישור הביטחוני: "200 איש במגרש, אתה רץ לחדר הלבשה וזהו. יש להם דקה. בלי קהל זה לא מסובך להחזיר את זה בשלב הזה, ולדעתי בשבוע הבא יחליטו על כך".

עם זאת, מתווה החזרה לא יחול על כל חלקי הארץ. השר הבהיר כי קבוצות הצפון לא יוכלו לארח במגרשיהן הביתיים: "בצפון זה קצת יותר בעייתי, נראה לי שהמשחקים יהיו יותר בדרום או במרכז. כל הצפון הרחוק שחשוף לטילים של חיזבאללה, כולל חיפה כמובן, לא יוכל לארח".

מיקי זוהר (אורן בן חקון)מיקי זוהר (אורן בן חקון)

”בצפון יש הרבה טילים, במרכז כמה ביום”

כאשר נשאל השר על ההבדל בין אזור המרכז, שסופג גם הוא ירי רקטי מבחינת חיזבאללה, לבין אזור הצפון, השיב: "בצפון יש הרבה יותר טילים. במרכז הארץ יש לך כמה טילים ביום . גם אם יש משחק והוא ייפסק פעם אחת בגלל האזעקה, כשאין קהל אתה לא צריך לפנות אף אחד. אלו רק 200 איש שהולכים מתחת ליציע, זו לא בעיה".

לדברי זוהר, פיקוד העורף נוטה לאשר את המתווה המסתמן, וכעת הגורמים הרלוונטיים צפויים להתכנס כדי לבחון את אופן הביצוע מבחינה לוגיסטית, אף שהתאריך הסופי טרם נקבע. באשר לשאר ענפי הספורט, הדגיש השר כי "כל האימונים כבר חזרו לשגרה תחת מגבלות וללא קהל, אז גם שאר ענפי הספורט צריכים לחזור".

בסיום דבריו, התייחס שר הספורט למצבה של קבוצת עירוני קריית שמונה שנאלצה להתפנות מהעיר בעקבות המצב. השר  הבטיח כי משרדו החל לפעול למענה וכי מנכ"ל המשרד כפיר כהן  מטפל בקידום הסיוע הכספי לקבוצה.

