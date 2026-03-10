לא נמדדים רק במספרים: צמד הגאונים בברצלונה

למרות היכולת הטובה בתקופה האחרונה, ברצלונה הגיעה לסן מאמס כשהיא עדיין נושאת איתה את האכזבה מההדחה מגביע המלך. כעת כל האנרגיה של הקבוצה מופנית לשמירה על המקום הראשון בלה ליגה, כאשר ריאל מדריד נמצאת רק נקודה אחת מאחוריה לאחר שניצחה את סלטה ויגו, ולמאבק בליגת האלופות.

המשחק בבילבאו היה משמעותי במיוחד: הוא בחן את החוסן המנטלי של הקבוצה לאחר ההדחה מהגביע, ודרש ניצחון כדי למנוע מריאל מדריד לצמצם את הפער וכדי להגיע עם ביטחון למפגש הקרוב מול ניוקאסל. הקטלונים התקשו לפרקים, אך בסופו של דבר ניצחו בזכות שיתוף פעולה מצוין בין פדרי ללאמין ימאל.

פדרי ולאמין ימאל, הגאונים של המוליכה

קשר נבחרת ספרד נכנס כמחליף במחצית השנייה. האנזי פליק ניהל בזהירות את דקות המשחק שלו משום שהיה מותש לאחר המשחק מול אתלטיקו מדריד, וגם מתוך רצון לשמור אותו רענן לקראת המשחק באנגליה. ברצלונה נראתה אחרת לחלוטין כאשר פדרי היה על המגרש. היצירתיות שלו, הדיוק במסירות, מעל 82 אחוזי הצלחה, יחד עם ראיית המשחק, הציפייה למהלכים והיכולת לעבור שחקנים, הפכו את משחק ההתקפה של הקטלונים לחד וישיר יותר.

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

הקשר סיפק בישול מבריק ללאמין ימאל עם מסירת עומק אלכסונית נהדרת לאחר ריצה מצוינת. הכישרון הצעיר של ברצלונה חתך לתוך הרחבה ושחרר בעיטה ברגל שמאל שהתרוממה מעל השוער ונכנסה לרשת של אונאי סימון. לשוער של ארנסטו ואלוורדה לא הייתה כמעט אפשרות להגיב לבעיטה החדה שהעניקה לברצלונה את הניצחון.

פדרי סיים את המשחק עם 7 נקודות בפנטזי, פחות מג'רארד מרטין (8), ז'ואאו קאנסלו (9) ואריק גארסיה (12) שעזרו לשמור על שער נקי, כאשר לאמין ימאל עם שער, 2 דריבלים ומסירת מפתח סיים הפעם עם 8 נקודות בפנטזי והגדיל את הפער מאמפה בפסגה ל-32 נקודות, עם 245 בסך הכל.

לאמין ימאל חוגג עם פדרי (IMAGO)

לאחר הניצחון על אתלטיק בילבאו, ברצלונה מגיעה לליגת האלופות עם ניצחון חשוב שמעט השכיח את האכזבה מההדחה מגביע המלך. השער של לאמין ימאל בסן מאמס העלה את מאזנו ל-14 שערים העונה בלה ליגה, ארבעה מהם בשני המשחקים האחרונים, ול-19 שערים בסך הכל.

בריאל מדריד השחקן המצטיין היה אורליאן טואמני עם 11 נקודות בזכות שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים, 4 חטיפות ו-3 תיקולים. פדריקו ואלוורדה וארדה גולר תרמו 8 נקודות כל אחד, ויניסיוס ג'יור סיים רק עם 4 נקודות.

ואלוורדה מאושר (רויטרס)

באתלטיקו מדריד שהשיגה ניצחון 2:3 על ריאל סוסיאדד, יריבתה בגמר גביע המלך, מטאו רוג'רי סיים עם 11 נקודות, חוסה מריה חימנס שגם כן בישל סיים עם 9, וניקו גונסאלס עם צמד היה מעל כולם עם 14 נקודות לאחר שהוסיף גם שני דריבלים ושני תיקולים.

המנג'ר פסי החקלאי מוליך את הדירוג הכללי בפנטזי הספרדי עם 2,495 נקודות. מנצח המחזור ה-27 הוא "בייגל" עם 94 נקודות, בדיוק כמו המקום השני, רק שהמנצח שמר קודם את ההרכב שלו (זוכרים? זה יכול להיות מוכרע גם על שמירה מהירה יותר של הרכב). אלו ה-11 שבחר: יונוץ ראדו, פלוריאן לז'ן, אריק גארסיה, קרלוס רומרו, אנדריי ראציו, פבלו פורנאלס, לואיס מייה, ארדה גולר, ויניסיוס ג'וניור, לאמין ימאל (קפטן) ואנתוני.