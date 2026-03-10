אנדרייבה לקהל אחרי שהודחה: לכו תז***** כולכם

הפתעה גדולה נרשמה אמש באינדיאן וולס כאשר האלופה המכהנת, מירה אנדרייבה, הודחה לאחר הפסד לקטרינה סיניאקובה 6:4, 6:7 (5) ו-6:3 - משחק שהסתיים גם בסערה.

אנדרייבה, בת 18 בלבד, הגיעה לטורניר כמי שזכתה בו לפני פחות משנה, אך הפעם לא הצליחה לשחזר את ההצלחה. הצ’כית, שמדורגת מחוץ לטופ 40 ביחידות, אך נחשבת לאחת משחקניות הזוגות הטובות בעולם, הציגה טניס מצוין והצליחה להפוך את ההתמודדות אחרי מאבק מתיש. המערכה השנייה לבדה נמשכה 72 דקות והוכרעה בשובר שוויון, לפני שסיניאקובה השלימה את המהפך במערכה השלישית.

בסיום המשחק נרשמו רגעים טעונים במיוחד. אנדרייבה נראתה מתוסכלת מאוד, זרקה את המחבט ואף ביקשה מצוותה, כולל המאמנת קונצ'יטה מרטינס, לעזוב את היציע במהלך המשחק. כשהיא ירדה מהמגרש נראתה גם מקללת לעבר הקהל (“לכו תז***** כולכם”), שחלקו אף שרק לה בוז.

מירה אנדרייבה (IMAGO)

“אלה דברים שאני חייבת לעבוד עליהם”

לאחר מכן הודתה הרוסיה כי אינה גאה בהתנהלות שלה: “אני לא באמת גאה בדרך שבה ניהלתי את זה, ולא בדרך שבה התנהגתי בסיום. אלה דברים שאני חייבת לעבוד עליהם”, אמרה במסיבת העיתונאים.

סיניאקובה הודתה לאחר הניצחון כי דווקא הלחץ על יריבתה עזר לה: “ידעתי שהלחץ עליה. ניסיתי פשוט ליהנות כי סוף סוף הייתי בצד שאין לו מה להפסיד. היא שחקנית מדהימה, כדי לנצח אותה צריך להילחם על כל נקודה”.