כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"כרוניקה של פיטורים מראש": מימר נגד בני סכנין

הסערה במועדון מסרבת לגווע. באי כוחו של המאמן במכתב חריף לדברי המנכ"ל ב-ONE, בו ציינו כי המאמן התריע מראש על המחאה האלימה ואף זכה להתעלמות

שרון מימר (חג'אג' רחאל)
שרון מימר (חג'אג' רחאל)

המאבק בין שרון מימר להנהלת בני סכנין עולה מדרגה ועובר לפסים משפטיים. בעקבות הדברים שאמר מנכ"ל בני סכנין יוסף בדארנה, ב-ONE  ,מאמן הקבוצה שרון מימר לא נשאר חייב ומגיב בצורה חריפה באמצעות באי כוחו, עורכי הדין שרון ברוורמן עטיה ואמיר כהן. המאמן מאשים את ההנהלה בהפקרת ביטחונו האישי ומבהיר כי יפנה לבית הדין לעבודה.

בדארנה כזכור אמר ל-ONE כי ייתכן שאם היו מחליפים את מימר לפני כן, הקבוצה הייתה מגיעה לפלייאוף העליון.

“הכתובת הייתה על הקיר”

תגובת עורכי הדין נפתחת בהאשמה קשה כלפי הנהלת המועדון: "הכתבה שפורסמה מעלה תמונה מטרידה, אך כזו שלצערנו אינה מפתיעה את מר שרון מימר. הכתובת לא רק שהייתה על הקיר, היא נכתבה על ידי מי שביקשו לסיים את העסקתו של מאמן מצליח, אשר דרישותיו המקצועיות לטובת המועדון ככל הנראה לא עלו בקנה אחד עם אינטרסים אישיים של הנהלת הקבוצה".

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בהמשך, באי כוחו של מימר חשפו את השתלשלות האירועים מאותו בוקר סוער בו הותקף המאמן: "חשוב להבהיר את העובדות כהווייתן: עוד בבוקרו של אותו יום שישי, פנה מר מימר למנכ"ל המועדון והתריע בפניו על מידע קונקרטי שהגיע אליו בדבר מחאה אלימה המתוכננת באימון. מר מימר ביקש, במפורש, ממנכ"ל המועדון מר בדארנה, כי יזמין כוחות משטרה כדי להבטיח את שלום השחקנים והצוות".

לדבריהם של עורכי הדין, המנכ"ל בחר להתעלם מהאזהרות המפורשות: "על אף ההתראות, לא הוזמנו כוחות משטרה מבעוד מועד, דבר שהותיר את המאמן, הצוות והשחקנים ללא הגנה מספקת. האירועים האלימים שהתפתחו לאחר מכן, אשר אילצו את מר מימר להימלט ולהמתין לחילוץ משטרתי, אינם תוצאה מקרית אלא תוצאה של ההתעלמות מההתראות".

“כרוניקה של פיטורים ידועה מראש”

עורכי הדין הוסיפו ותקפו את המניעים לכאורה של הנהלת סכנין מאחורי הקלעים: "מתעורר חשש כי מדובר בכרוניקה של פיטורים ידועה מראש, כאשר אווירת הלהט והאלימות לא נבלמה, בלשון המעטה, על ידי מי שאמון היה על הסדר. מר מימר הביא את בני סכנין להישגים מקצועיים מרשימים, אך נראה כי דווקא הצלחתו והעמידה על סטנדרטים מקצועיים הובילו לניסיון להדיחו בדרכים פסולות שאין להן מקום בספורט הישראלי".

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

לסיכום, הובהר כי המאבק יוכרע כעת בערכאות משפטיות: "הסוגיה תתברר כעת בבית הדין לעבודה, שם ידרוש מר מימר את מלוא הפיצוי המגיע לו בגין הפרת החוזה, הפקרת ביטחונו ופגיעה קשה בשמו ובמעמדו המקצועי".

במישור המקצועי סכנין תפגוש בשישי בדוחא את הפועל עכו מהלאומית למשחק ידידות ראשון מאז המלחמה. בני סכנין תופיע עם סגל חסר כאשר היא מגובה בשחקני נוער.

