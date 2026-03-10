יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א תשחק נגד הפועל חיפה, מאיימבו חוזר

אחרי החזרה לאימונים, האדומים יערכו הכנה נגד הצפוניים ב-10:30 כאשר הבלם, הזר היחיד שלהם בארץ, יערוך קאמבק אישי. גם בוסקילה קרוב לשוב לכשירות

|
רוי קורין חוגג עם מאיימבו (רדאד ג'בארה)
רוי קורין חוגג עם מאיימבו (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב ממשיכה לנסות לחזור לשגרה תחת המלחמה. אחרי שהקבוצה חידשה שלשום (ראשון) באופן רשמי את האימונים, לאחר שבשבוע שעבר התקיימו רק אימוני רשות בעקבות המצב הביטחוני, הבוקר היא תערוך גם ניסוי כלים ראשון עם משחק אימון.

האדומים יפגשו בשעה 10:30 באצטדיון בבת ים את הפועל חיפה למשחק הכנה, במטרה להתחיל להסיר חלודה לקראת חזרת הליגה שעדיין אין לה מועד רשמי. כל השחקנים הישראלים שנמצאים בארץ צפויים לקחת חלק במשחק, לצד הקפטן פרננד מאיימבו, הזר היחיד של הקבוצה שלא עזב את ישראל עם פרוץ המלחמה.

מאיימבו חוזר, בוסקילה קרוב

עבור מאיימבו מדובר גם בחזרה אישית למגרשים. הבלם, שנעדר בחודשיים האחרונים בעקבות פציעה בעצם הבריח, אמור להיות כשיר לקראת חידוש המשחקים בליגה. גם מור בוסקילה צפוי לחזור לכשירות בתקופה הקרובה ולהיות זמין לצוות המקצועי.

מור בוסקילה (רדאד גמור בוסקילה (רדאד ג'בארה)

זהו כאמור משחק ההכנה הראשון של האדומים בתקופה הנוכחית. בהמשך השבוע, ביום שבת, תקיים הקבוצה משחק אימון נוסף כאשר תפגוש את מוליכת הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה.

