הפועל ת"א תשחק נגד הפועל חיפה, מאיימבו חוזר

הפועל תל אביב ממשיכה לנסות לחזור לשגרה תחת המלחמה. אחרי שהקבוצה חידשה שלשום (ראשון) באופן רשמי את האימונים, לאחר שבשבוע שעבר התקיימו רק אימוני רשות בעקבות המצב הביטחוני, הבוקר היא תערוך גם ניסוי כלים ראשון עם משחק אימון.

האדומים יפגשו בשעה 10:30 באצטדיון בבת ים את הפועל חיפה למשחק הכנה, במטרה להתחיל להסיר חלודה לקראת חזרת הליגה שעדיין אין לה מועד רשמי. כל השחקנים הישראלים שנמצאים בארץ צפויים לקחת חלק במשחק, לצד הקפטן פרננד מאיימבו, הזר היחיד של הקבוצה שלא עזב את ישראל עם פרוץ המלחמה.

מאיימבו חוזר, בוסקילה קרוב

עבור מאיימבו מדובר גם בחזרה אישית למגרשים. הבלם, שנעדר בחודשיים האחרונים בעקבות פציעה בעצם הבריח, אמור להיות כשיר לקראת חידוש המשחקים בליגה. גם מור בוסקילה צפוי לחזור לכשירות בתקופה הקרובה ולהיות זמין לצוות המקצועי.

מור בוסקילה (רדאד ג'בארה)

זהו כאמור משחק ההכנה הראשון של האדומים בתקופה הנוכחית. בהמשך השבוע, ביום שבת, תקיים הקבוצה משחק אימון נוסף כאשר תפגוש את מוליכת הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה.