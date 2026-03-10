יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

לאפורטה: אני לא חושש שמסי ידבר, ממש לא

סערת הפרעוש והבחירות בברצלונה נמשכת - הנשיא לשעבר בטוח: "משוכנע שאם חורחה מסי ידבר, הוא יגיד אותו דבר שאני אומר, אלא אם מישהו ישנה את הגרסה"

|
ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)
ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)

שמו של ליאו מסי ממשיך להסעיר את מערכת הבחירות בברצלונה. הנשיא לשעבר והמועמד המוביל להיבחר לנשיאות, ז'ואן לאפורטה, המשיך את סבב הראיונות שלו בתקשורת לקראת הבחירות והתייחס בין היתר לאפשרות שמסי או אביו ידברו בימים הקרובים על סוגיית החזרה האפשרית של הארגנטינאי לקאמפ נואו.

בראיון בספרד נשאל לאפורטה האם הוא חושש שמסי או אביו חורחה יתבטאו בנושא לאחר הטענות שהעלה צ'אבי כי דווקא לאפורטה הוא זה שמנע את חזרתו של הכוכב. “לא, ממש לא”, השיב לאפורטה, “אני אפילו משוכנע שאם חורחה ידבר הוא יגיד בדיוק את אותו הדבר שאני אומר, כי זו הייתה השיחה בינינו. אלא אם מישהו יחליט לשנות גרסה - ואני לא חושב שזה יקרה, כי תמיד הסתדרנו מצוין”.

לאפורטה אף סיפר על הפגישה עם אביו של מסי לאחר תקופתו של הכוכב בפ.ס.ז’: "חורחה הגיע אליי הביתה ואמר לי שהם חושבים שיהיה להם טוב יותר במיאמי מאשר בערב הסעודית או בברצלונה, שם היה עליהם לחץ גדול. לכן אני לא מבין את מה שצ'אבי אומר עכשיו. כל הסיפור הזה רק מנסה לעוות את מערכת הבחירות”.

חורחה מסי בביתו של זחורחה מסי בביתו של ז'ואן לאפורטה (צילום מסך)

המועמד לנשיאות גם מתח ביקורת על המאמן לשעבר וטען כי דבריו קשורים לפוליטיקה הפנימית במועדון. לדבריו, “זה מאכזב לראות את הדרך הזו של פעולה. צ'אבי מנוצל על ידי היריבים בבחירות וזה לא תורם לשום דיון אמיתי על עתיד המועדון”.

הפרידה מצ’אבי, לאמין ימאל מול מסי והרקע לפיצוץ

לאפורטה התייחס גם לפרידה מצ'אבי ב־2024 והסביר את הרקע להחלטה: “הוא אמר בעצמו שהקבוצה נרגעה והודה בעצם למה החלטנו להיפרד ממנו. הוא טען שהקבוצה לא יכולה להתחרות בריאל מדריד. אחר כך אמרו לי שדבריו סולפו, ודקו גם הזהיר אותי שהוא רוצה לבצע שינויים גדולים בסגל. בהמשך הוא הודיע שיעזוב בסוף העונה, ואז כבר התחלנו לבחון אופציות אחרות והאנזי פליק החל ללמוד את המועדון”.

לסיום נשאל לאפורטה גם על ההשוואה בין מסי ללאמין ימאל, עליו אמר הנשיא לשעבר: "הוא גאון והוא אחת הדמויות המרכזיות בברצלונה יחד עם פדרי, אבל מסי הוא הגדול בכל הזמנים. הוא נתן הכול לברצלונה, וגם ברצלונה נתנה לו הכול”.

הכתרה בקאמפ נואו: שלושער בכורה ללאמין!

כזכור, הכל התפוצץ אחרי שצ’אבי אמר: “מסי לא בבארסה כי לאפורטה לא רצה אותו. הנשיא אמר לי שאם ליאו יחזור הוא ילך נגדו, זה לא בגלל הליגה ולא בגלל חורחה מסי". בתגובה לאפורטה טען שצ’אבי מנוצל על ידי ויקטור פונט, היריב העיקרי שלו בבחירות, והוסיף: “עם צ’אבי ראיתי שנמשיך להפסיד". בנוסך, נשיא הליגה הספרדית, חאבייר טבאס, הכחיש את דבריו של צ’אבי. בכל אופן, בבחירות ביום ראשון לא יהיה רגע משעמם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */