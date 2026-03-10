לאפורטה: אני לא חושש שמסי ידבר, ממש לא

שמו של ליאו מסי ממשיך להסעיר את מערכת הבחירות בברצלונה. הנשיא לשעבר והמועמד המוביל להיבחר לנשיאות, ז'ואן לאפורטה, המשיך את סבב הראיונות שלו בתקשורת לקראת הבחירות והתייחס בין היתר לאפשרות שמסי או אביו ידברו בימים הקרובים על סוגיית החזרה האפשרית של הארגנטינאי לקאמפ נואו.

בראיון בספרד נשאל לאפורטה האם הוא חושש שמסי או אביו חורחה יתבטאו בנושא לאחר הטענות שהעלה צ'אבי כי דווקא לאפורטה הוא זה שמנע את חזרתו של הכוכב. “לא, ממש לא”, השיב לאפורטה, “אני אפילו משוכנע שאם חורחה ידבר הוא יגיד בדיוק את אותו הדבר שאני אומר, כי זו הייתה השיחה בינינו. אלא אם מישהו יחליט לשנות גרסה - ואני לא חושב שזה יקרה, כי תמיד הסתדרנו מצוין”.

לאפורטה אף סיפר על הפגישה עם אביו של מסי לאחר תקופתו של הכוכב בפ.ס.ז’: "חורחה הגיע אליי הביתה ואמר לי שהם חושבים שיהיה להם טוב יותר במיאמי מאשר בערב הסעודית או בברצלונה, שם היה עליהם לחץ גדול. לכן אני לא מבין את מה שצ'אבי אומר עכשיו. כל הסיפור הזה רק מנסה לעוות את מערכת הבחירות”.

חורחה מסי בביתו של ז'ואן לאפורטה (צילום מסך)

המועמד לנשיאות גם מתח ביקורת על המאמן לשעבר וטען כי דבריו קשורים לפוליטיקה הפנימית במועדון. לדבריו, “זה מאכזב לראות את הדרך הזו של פעולה. צ'אבי מנוצל על ידי היריבים בבחירות וזה לא תורם לשום דיון אמיתי על עתיד המועדון”.

הפרידה מצ’אבי, לאמין ימאל מול מסי והרקע לפיצוץ

לאפורטה התייחס גם לפרידה מצ'אבי ב־2024 והסביר את הרקע להחלטה: “הוא אמר בעצמו שהקבוצה נרגעה והודה בעצם למה החלטנו להיפרד ממנו. הוא טען שהקבוצה לא יכולה להתחרות בריאל מדריד. אחר כך אמרו לי שדבריו סולפו, ודקו גם הזהיר אותי שהוא רוצה לבצע שינויים גדולים בסגל. בהמשך הוא הודיע שיעזוב בסוף העונה, ואז כבר התחלנו לבחון אופציות אחרות והאנזי פליק החל ללמוד את המועדון”.

לסיום נשאל לאפורטה גם על ההשוואה בין מסי ללאמין ימאל, עליו אמר הנשיא לשעבר: "הוא גאון והוא אחת הדמויות המרכזיות בברצלונה יחד עם פדרי, אבל מסי הוא הגדול בכל הזמנים. הוא נתן הכול לברצלונה, וגם ברצלונה נתנה לו הכול”.

הכתרה בקאמפ נואו: שלושער בכורה ללאמין!

כזכור, הכל התפוצץ אחרי שצ’אבי אמר: “מסי לא בבארסה כי לאפורטה לא רצה אותו. הנשיא אמר לי שאם ליאו יחזור הוא ילך נגדו, זה לא בגלל הליגה ולא בגלל חורחה מסי". בתגובה לאפורטה טען שצ’אבי מנוצל על ידי ויקטור פונט, היריב העיקרי שלו בבחירות, והוסיף: “עם צ’אבי ראיתי שנמשיך להפסיד". בנוסך, נשיא הליגה הספרדית, חאבייר טבאס, הכחיש את דבריו של צ’אבי. בכל אופן, בבחירות ביום ראשון לא יהיה רגע משעמם.