ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מתקדם טוב: אלעד אמיר יחזור למשחקי הפלייאוף

שביעות רצון במכבי חיפה מקצב ההחלמה של הבלם, שצפוי לשוב למאני טיים בכפוף לפיקוד העורף. רצון להשאיר את סק וגולדברג, גולאני יחזור בעונה הבאה

|
אלעד אמיר (רדאד ג'בארה)
אלעד אמיר (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מקצב החלמתו של הבלם הצעיר אלעד אמיר, שעל פי כל ההערכות אמור לחזור לאימונים תוך שבוע עד שבועיים גג, מה שמבטיח שהבלם המוכשר יהיה חלק מהסגל במשחקי הפלייאוף ברגע שהחזרה למגרשים תתאפשר על ידי פיקוד העורף.

כזכור, אלעד נפצע במהלך המשחק מול מכבי ת"א ואחרי בדיקת MRI עלה כי הוא סובל מקרע חלקי של רצועה צולבת אחורית בברך ובנוסף משבר דחיסה. מאז הפציעה השחקן עבר שיקום ומתקדם בצורה טובה מאוד לחזרה מלאה של אימונים. 

אלעד אמיר יחד עם ינון פיינגזיכט, נבות רטנר וניב גבאי הפכו לדבר המרענן של מכבי חיפה בתקופת ברק בכר, ושחקן ההגנה אמור להיות חלק ממציבת הבלמים גם בעונה הבאה שכרגע לפחות כוללת רק את ליסב עיסאת שחתם לאחרונה על חוזה לשלוש שנים נוספות.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

רצון גם להאריך לגולדברג וסק

מאחורי הקלעים יש מחשבה ורצון להאריך את החוזים גם של עבדולאי סק ושון גולדברג, כל זאת מתוך ידיעה שמדובר בשני בלמים, אחד זר שמכיר כבר את הליגה הישראלית ובטח את המצב המלחמתי בארץ, והשני גולדברג שזוכה להערכה גדולה בתוך המועדון ובלם עם רגל שמאל, דבר שיכול לסייע לא אחת למרות שהעדיפות היום בהרכב היא של עיסאת שגם הוא בעל רגל שמאל.

עיסאת עשה התקדמות גדולה מאד בחודשים האחרונים ולא בכדי הצליח להזיז את גולדברג מההרכב. בכל מקרה ההישארות של סק וגולדברג תלויה לא רק ברצון הטוב להשאירם, אלא במו"מ הכספי מול השניים. לגבי הבלם החמישי פדראו, שמחזיק בחוזה גם לעונה הבאה ומתקשה עדיין לחזור לאימונים מלאים, הדברים כרגע לא ברורים, אבל לא מהנמנע שהברזילאי יסיים את דרכו, דבר שעשוי לסלול את דרכו של הבלם הצעיר נעם שטייפמן.

עבדולאי סק ושון גולדברג (עמרי שטיין)עבדולאי סק ושון גולדברג (עמרי שטיין)

גולאני יחזור מהשאלה

דניאל גולאני שנרכש בתחילת העונה והושאל לעירוני טבריה בשורותיה עשה התקדמות גדולה אמור לחזור בתחילת העונה כמגן שמאלי במקומו של פייר קורנו שאמור להמשיך ולעבור שיקום ארוך עד חזרתו לעניינים במהלך העונה הבאה. גולאני שיחק גם בסכנין במכבי פתח תקווה ובהפועל כפר סבא. במסגרת העברתו בקיץ לחיפה סכנין קיבלה פיצוי על סך 70 אלף ש"ח.

