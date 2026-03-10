5 שחקניות נבחרת איראן קיבלו מקלט באוסטרליה

פרשה שטלטלה בימים האחרונים את עולם הכדורגל הגיעה לסיומה, לפחות באופן זמני. חמש שחקניות מנבחרת הנשים של איראן קיבלו מקלט מדיני באוסטרליה לאחר שביקשו שלא לשוב למולדתן, בעקבות המחאה שעוררו במהלך אליפות אסיה והחשש לשלומן במקרה של חזרה לאיראן.

שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, הודיע כי השחקניות קיבלו ויזות במסגרת התוכנית ההומניטרית של המדינה. תחילה הן הועברו למקום בטוח תחת אבטחה משטרתית, ורק לאחר מכן אושרו הבקשות באופן רשמי. התוכנית מאפשרת למי שנמצא בסיכון ממשי לקבל הגנה קבועה, כולל האפשרות לחיות, לעבוד וללמוד באוסטרליה.

השחקניות שהגישו את הבקשה הן פאטמה פסנדידה, זהרה גנברי, זהרה סרבאלי, עטפה רמזאנזאדה ומונה חמודי. לדבריו של בורק, הן הדגישו בפני הרשויות כי אינן פעילות פוליטיות, אלא ספורטאיות שמבקשות ביטחון אישי. ברשתות החברתיות כתב השר כי הודיע להן שהן יכולות להישאר במדינה ולמצוא בה מקום בטוח.

שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

מהמחאה בטורניר לחשש לחזור הביתה

הסערה החלה כבר במשחק הראשון של איראן באליפות אסיה, כאשר חלק משחקניות הנבחרת לא שרו את ההמנון הלאומי לפני ההתמודדות מול דרום קוריאה, שהסתיימה בהפסד 3:0. המעשה עורר ביקורת חריפה מצד גורמים שמרנים באיראן, כאשר חלק מהפרשנים אף האשימו את השחקניות בבגידה וקראו לנקוט נגדן צעדים.

לאחר שהנבחרת הודחה מהטורניר, גבר החשש כי השחקניות עלולות להיתקל בקשיים עם הרשויות אם יחזרו למדינה. המתח סביב המשלחת האיראנית הורגש גם מחוץ למגרש: מאות אוהדים הקיפו את האוטובוס של הנבחרת מחוץ לאצטדיון בגולד קוסט וקראו “הצילו את הבנות שלנו”.

יציאה מהמלון והעברה למקום מסתור

ביום שני התברר לרשויות האוסטרליות כי חמש מהשחקניות מבקשות להישאר במדינה. זמן קצר לאחר מכן הן עזבו את המלון שבו שהתה הנבחרת והועברו למקום מסתור בליווי משטרתי. עדי ראייה סיפרו כי חלק מהשחקניות נראו משוחחות בלובי עם פעילים למען זכויות אדם, ולאחר מכן יצאו מהמקום.

זמן קצר לאחר מכן נכנסה למלון קבוצה נוספת שכללה מתורגמן ואנשי צוות מהנבחרת, שנראו מחפשים אחריהן. שר הפנים בורק אף נפגש עם השחקניות במקום המאובטח לפני שאישר את בקשותיהן. בהמשך הודיע ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, כי הוויזות אושרו והדגיש כי המדינה פתחה את שעריה עבורן.

נבחרת הנשים של איראן (רויטרס)

מעורבות פוליטית ותמיכה מהקהל

הפרשה זכתה להד בינלאומי ואף למעורבות פוליטית. נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, קרא ברשתות החברתיות להעניק לשחקניות מקלט ואף כתב כי אם אוסטרליה לא תעשה זאת, ארצות הברית תהיה מוכנה לקלוט אותן. במקביל, מי שהוביל את המאבק הציבורי באוסטרליה הוא שחקן העבר של נבחרת המדינה ופעיל זכויות האדם קרייג פוסטר.

לדבריו, כאשר שחקניות משתתפות בטורניר בינלאומי תחת חסות פיפ”א, עליהן לקבל הגנה ותמיכה אם הן חוששות לביטחונן. גם הקהילה האיראנית באוסטרליה הביעה תמיכה רחבה. מאות אוהדים הגיעו למשחק האחרון של הנבחרת מול הפיליפינים ועודדו את השחקניות, כאשר במהלך ההמנון האיראני נשמעו גם שריקות בוז מהיציעים מצד חלק מהקהל שמוחה נגד השלטון בטהרן.

לפי דיווחים שונים, כמה משחקניות הנבחרת עדיין מתלבטות האם לבקש מקלט באוסטרליה או לחזור לאיראן, בעיקר בשל החשש לשלומם של בני משפחותיהן שנותרו במדינה.