יום שלישי, 10.03.2026 שעה 08:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
52%7519-753364אטלנטה הוקס
52%7507-746265פילדלפיה 76'
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7392-690864ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7616-739964ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

יוקיץ': השיא של שיי? לא מבינים עד כמה זה קשה

כוכב דנבר הגיב לכך שהגארד השתווה לווילט צ'מברליין עם 126 משחקים ברצף עם 20 נקודות. שיי: "אם היו אומרים לי את זה לפני עשור זה היה נשמע משוגע"

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

משחק גדול של שיי גילג'ס אלכסנדר כבר הפך לדבר שבשגרה בעונות האחרונות, אבל ההופעה שלו בניצחון של אוקלהומה סיטי על דנבר סיפקה שילוב נדיר של שיאים, נתונים היסטוריים ורגעי קלאץ'. הכוכב הוביל את האלופה ל-126:129 על דנבר וניקולה יוקיץ’ עם מופע מהסרטים.

גילג'ס-אלכסנדר קלע 35 נקודות והוסיף שיא קריירה של 15 אסיסטים - וכל זאת בלי לאבד כדור אחד. לפי נתוני ‘ESPN’, הוא הפך לשחקן השני בלבד בתולדות ה-NBA שמסיים משחק עם לפחות 35 נקודות ו-15 אסיסטים ללא איבודים מאז שאלו הפכו לסטטיסטיקה רשמית בעונת 1977/78. היחיד שעשה זאת לפניו הוא לברון ג'יימס, ב-2018 עם קליבלנד.

אך מעל הכל עמדה סדרת המשחקים ההיסטורית של שיי. במהלך הרבע השלישי הגיע הכוכב ל-20 נקודות - בפעם ה-126 ברציפות - והשווה את הרצף האגדי של ווילט צ'מברליין בין השנים 1961 ל-1963. הרצף של גילג'ס אלכסנדר החל ב-1 בנובמבר 2024, והוא ממשיך להאריך אותו בכל משחק.

“אני לא יודע אם אנשים מבינים כמה זה קשה”, אמר ניקולה יוקיץ', שסיים גם הוא ערב גדול עם טריפל דאבל. “לקלוע 20 נקודות בעשרה משחקים רצופים זה קשה, אז 120 ומשהו? זה מיוחד. הוא שחקן מיוחד”.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

שחקן הקלאץ’ הטוב בליגה?

גם ברגעי ההכרעה גילג'ס אלכסנדר ממשיך לבסס את עצמו כאחד משחקני הקלאץ' הגדולים בליגה. סל הניצחון שלו היה הפעם השלישית העונה שהוא קולע סל שוויון או יתרון בחמש השניות האחרונות של הרבע הרביעי או ההארכה - נתון שבו הוא מוביל את ה-NBA. למעשה, בחמש העונות האחרונות הוא קלע שמונה סלים שהעלו את קבוצתו ליתרון בעשר השניות האחרונות של המשחק, שלושה יותר מכל שחקן אחר בליגה בתקופה הזו.

“זה עדיין משהו שקשה לי לעטוף את הראש סביבו”, אמר גילג’ס אלכסנדר אחרי המשחק הנדיר, “אני מנסה לא לחשוב על זה במהלך העונה כי יש כל כך הרבה דברים שקורים. אבל להיות מוזכר באותה נשימה עם שחקן כמו ווילט צ'מברליין - זה מיוחד. אם היית אומר לי לפני עשר שנים שאהיה כאן היום, זה היה נשמע משוגע”.

מאמן אוקלהומה סיטי, מארק דייגנולט, שיבח את הכוכב שלו לאחר המשחק: “שלווה וביטחון ברמה גבוהה מאוד. הוא לא משנה את הגישה שלו, לא משנה מה קורה במשחק. הוא עושה הכול בלי להזיע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */