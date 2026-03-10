יום שלישי, 10.03.2026 שעה 08:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
52%7519-753364אטלנטה הוקס
52%7507-746265פילדלפיה 76'
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7392-690864ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7616-739964ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

"גניבת הדראפט", "איזה כיף": מחמאות לדני וולף

הגבוה סחט שבחים לאחר שהוביל את הנטס ל-115:126 על ממפיס: "יודע לנהל משחק, פליימייקר. משחק נפלא". מחמאות גם לשרף, שזכה להשוואה מוזרה לפינגווין

|
דני וולף במאבק (רויטרס)
דני וולף במאבק (רויטרס)

לפני המשחק של ברוקלין נגד ממפיס, הקבוצה הודיעה רשמית על כך שאיגור דמין סיים את העונה והמשמעות היא שיש כאן צ’אנס גדול אולי קצת לדני וולף ובטח לבן שרף לקחת. אז הרכז קיבל 25 דקות בניצחון על הגריזליס, והגבוה 27 ואף פתח בחמשייה, כאשר שניהם תרמו לא מעט ל-115:126 של הקבוצה שלהם.

שרף רשם  4 נקודות, 2 ריבאונדים, 7 אסיסטים וחסימה אחת באחוזים לא כל כך טובים של 1 מ-6 מהשדה יחד עם 3 איבודים, וולף רשם 14 נקודות, 9 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת ב-5 מ-12 מהשדה ואיבוד אחד. אגב, 27 הדקות של דני וולף היו זמן המשחק הכי גבוה של ברוקלין במשחק הזה.

ב’נטס דיילי’ החמיאו לשניהם, והתחילו דווקא קודם עם בן שרף: “בן שרף רץ על הפרקט כמו פינגווין על קרח שנמס, ומצא בכמה מסירות טובות מאוד את חבריו”, נכתב עליו. שאריף קיטון, שמסקר את הנטס עבור ‘נטס ווייר’, כתב: “ממפיס לחצה על כל המגרש, זה ניסיון טוב מאוד לבן שרף”.

בן שרף חודר (רויטרס)בן שרף חודר (רויטרס)

מחמאות גם לוולף: “בחירה נהדרת של הנטס”

בעמוד ‘פוינט מייד באסקטבול’ כתבו על דני וולף: “איזה כיף זה גבוה שיודע לרוץ קדימה ולהתחיל מתפרצות, שיודע למסור בצורה נהדרת, זה בדיוק דני וולף. מה שגורם לוולף להיות מעניין יותר אפילו זה היכולות שלו לנהל משחק, להיות פליימייקר”.

אגב, ב’נטס דיילי’ החמיאו לוולף, אבל רק על כך שהתאושש מהפתיחה הפחות טובה: “וולף גניבה בדראפט הזה, הוא היה אמור להיבחר באזור ה-16. פרננדס הבין באמצע המשחק שהניסיון של לפתוח איתו כסנטר פחות הלך. אחרי זה וולף תיקן כמה מהלכים הגנתיים רעים ורשם משחק נפלא. ברוקלין עשתה בחירה נהדרת עם דני וולף, גניבת הדראפט”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
