ענק: שלשת ניצחון לשיי שהשתווה לצ'מברליין

שיי גילג’ס אלכסנדר קלע הלילה (בין שני לשלישי) סל ניצחון דרמטי על דנבר, ניו יורק הפסידה ללוס אנג’לס קליפרס, יוטה הפתיעה את גולדן סטייט במשחק צמוד במיוחד, וקליבלנד גברה על פילדלפיה במשחק שבו ג'יימס הארדן נכנס לרשימה היסטורית של קלעים. סיכום משחקי הלילה ב-NBA לפניכם.

אוקלהומה סיטי – דנבר 126:129

האלופה ניצחה בזכות רגע גדול של גילג'ס אלכסנדר, שקלע שלשה 2.7 לסיום. הכוכב סיים ערב עצום עם 35 נקודות, שיא קריירה של 15 אסיסטים ותשעה ריבאונדים, והפך לשחקן השני בתולדות ה-NBA שמסיים משחק עם לפחות 35 נקודות ו-15 אסיסטים בלי איבוד אחד. בנוסף, הוא השווה את הרצף האגדי של ווילט צ'מברליין עם 126 משחקים רצופים של לפחות 20 נקודות.

הסיום היה דרמטי במיוחד. דנבר חזרה מפיגור כששלשה של ניקולה יוקיץ' ועבירה של ג'יילין וויליאמס אפשרו לג'מאל מארי להשוות מהקו. אלא שגילג'ס אלכסנדר הגיב מיד עם שלשה מעל ספנסר ג'ונס, בעוד הניסיון האחרון של ארון גורדון מחצי מגרש פספס את הטבעת. יוקיץ' סיים עם טריפל דאבל של 32 נקודות, 14 ריבאונדים ו-13 אסיסטים, בעוד טים הארדוויי ג'וניור קלע 28 וגורדון הוסיף 23 ו-10 ריבאונדים.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – ניו יורק 118:126

הניקס ממשיכים לגלות חוסר יציבות והם עם הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים שלהם. הקליפרס הובילו במהלך המשחק ב-15 הפרש וניצחו לבסוף אחרי שניו יורק רשמה 20 איבודים, שהפכו ל-24 נקודות בצד השני. גם שליטה בריבאונדים (36:51) ובנקודות בצבע (46:58) לא עזרו לקבוצה מהתפוח הגדול.

קארל אנתוני טאונס הוביל את ניו יורק עם 35 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, ג’יילן ברונסון הוסיף 28 נקודות ושמונה אסיסטים, או.ג’י אננובי קלע 22 נקודות וג’וש הארט 12 עם 13 ריבאונדים. אצל הקליפרס כיכב קוואי לנארד עם 29 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, בנדיקט מת’ורין עלה מהספסל כדי לקלוע 28 נקודות ודריוס גרלאנד הוסיף 23.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

יוטה – גולדן סטייט 116:119

הג'אז ניצחו במשחק שבו היתרון עבר מצד לצד 19 פעמים. ברייס סנסבאו הוביל עם 21 נקודות, אך את הסל החשוב קלע בלייק הינסון: שלשה מהפינה הימנית 29.9 שניות לסיום שהעלתה את יוטה ליתרון.

קייל פיליפובסקי תרם 19 נקודות ו-15 ריבאונדים, בעוד אלייז'ה הרקלס סגר עניין עם שתי זריקות עונשין בדרך לשיא קריירה של 16 נקודות. מנגד, הווריירס שחסרו את סטף קרי ושחקני רוטציה נוספים, קיבלו 22 נקודות מדיאנתוני מלטון, 15 מגאי סנטוס ו-14 מברנדין פודזיימסקי, אך החטאות עונשין בדקות הסיום עלו להם במשחק. גם הקאמבק של סת' קרי אחרי 40 משחקים הסתיים בהפסד.

סת' קרי (רויטרס)

קליבלנד – פילדלפיה 101:115

הקאבס המשיכו את התקופה הטובה שלהם במשחק שבו הארדן רשם ציון דרך מרשים. הגארד קלע 21 נקודות וחצה את רף 29 אלף הנקודות בקריירה - והפך לשחקן התשיעי בתולדות הליגה שמגיע להישג הזה.

קיון אליס תרם 19 נקודות מהספסל, דונובן מיצ’ל הוסיף 17 נקודות ושישה אסיסטים, ואוון מובלי סיים עם 15 נקודות ושמונה ריבאונדים. מנגד, פילדלפיה שחסרה את טייריס מקסי, ג'ואל אמביד, פול ג'ורג' ו-וי.ג'יי אדג'קומב, קיבלה 17 נקודות מקוונטין גריימס, אך לא הצליחה לעצור את הבריחה של הקאבס ברבע השלישי בדרך להפסד נוסף.