יום שלישי, 10.03.2026 שעה 08:18
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
52%7519-753364אטלנטה הוקס
52%7507-746265פילדלפיה 76'
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7392-690864ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7616-739964ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

ענק: שלשת ניצחון לשיי שהשתווה לצ'מברליין

כוכב הת'אנדר רשם משחק נדיר עם 35 נקודות, 15 אסיסטים בלי איבודים ו-9 ריבאונדים ב-126:129 על דנבר, טריפל דאבל ליוקיץ'. 35 לטאונס בהפסד הניקס

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

שיי גילג’ס אלכסנדר קלע הלילה (בין שני לשלישי) סל ניצחון דרמטי על דנבר, ניו יורק הפסידה ללוס אנג’לס קליפרס, יוטה הפתיעה את גולדן סטייט במשחק צמוד במיוחד, וקליבלנד גברה על פילדלפיה במשחק שבו ג'יימס הארדן נכנס לרשימה היסטורית של קלעים. סיכום משחקי הלילה ב-NBA לפניכם.

אוקלהומה סיטי – דנבר 126:129

האלופה ניצחה בזכות רגע גדול של גילג'ס אלכסנדר, שקלע שלשה 2.7 לסיום. הכוכב סיים ערב עצום עם 35 נקודות, שיא קריירה של 15 אסיסטים ותשעה ריבאונדים, והפך לשחקן השני בתולדות ה-NBA שמסיים משחק עם לפחות 35 נקודות ו-15 אסיסטים בלי איבוד אחד. בנוסף, הוא השווה את הרצף האגדי של ווילט צ'מברליין עם 126 משחקים רצופים של לפחות 20 נקודות.

הסיום היה דרמטי במיוחד. דנבר חזרה מפיגור כששלשה של ניקולה יוקיץ' ועבירה של ג'יילין וויליאמס אפשרו לג'מאל מארי להשוות מהקו. אלא שגילג'ס אלכסנדר הגיב מיד עם שלשה מעל ספנסר ג'ונס, בעוד הניסיון האחרון של ארון גורדון מחצי מגרש פספס את הטבעת. יוקיץ' סיים עם טריפל דאבל של 32 נקודות, 14 ריבאונדים ו-13 אסיסטים, בעוד טים הארדוויי ג'וניור קלע 28 וגורדון הוסיף 23 ו-10 ריבאונדים.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – ניו יורק 118:126

הניקס ממשיכים לגלות חוסר יציבות והם עם הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים שלהם. הקליפרס הובילו במהלך המשחק ב-15 הפרש וניצחו לבסוף אחרי שניו יורק רשמה 20 איבודים, שהפכו ל-24 נקודות בצד השני. גם שליטה בריבאונדים (36:51) ובנקודות בצבע (46:58) לא עזרו לקבוצה מהתפוח הגדול.

קארל אנתוני טאונס הוביל את ניו יורק עם 35 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, ג’יילן ברונסון הוסיף 28 נקודות ושמונה אסיסטים, או.ג’י אננובי קלע 22 נקודות וג’וש הארט 12 עם 13 ריבאונדים. אצל הקליפרס כיכב קוואי לנארד עם 29 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, בנדיקט מת’ורין עלה מהספסל כדי לקלוע 28 נקודות ודריוס גרלאנד הוסיף 23.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

יוטה – גולדן סטייט 116:119

הג'אז ניצחו במשחק שבו היתרון עבר מצד לצד 19 פעמים. ברייס סנסבאו הוביל עם 21 נקודות, אך את הסל החשוב קלע בלייק הינסון: שלשה מהפינה הימנית 29.9 שניות לסיום שהעלתה את יוטה ליתרון.

קייל פיליפובסקי תרם 19 נקודות ו-15 ריבאונדים, בעוד אלייז'ה הרקלס סגר עניין עם שתי זריקות עונשין בדרך לשיא קריירה של 16 נקודות. מנגד, הווריירס שחסרו את סטף קרי ושחקני רוטציה נוספים, קיבלו 22 נקודות מדיאנתוני מלטון, 15 מגאי סנטוס ו-14 מברנדין פודזיימסקי, אך החטאות עונשין בדקות הסיום עלו להם במשחק. גם הקאמבק של סת' קרי אחרי 40 משחקים הסתיים בהפסד.

סתסת' קרי (רויטרס)

קליבלנד – פילדלפיה 101:115

הקאבס המשיכו את התקופה הטובה שלהם במשחק שבו הארדן רשם ציון דרך מרשים. הגארד קלע 21 נקודות וחצה את רף 29 אלף הנקודות בקריירה - והפך לשחקן התשיעי בתולדות הליגה שמגיע להישג הזה.

קיון אליס תרם 19 נקודות מהספסל, דונובן מיצ’ל הוסיף 17 נקודות ושישה אסיסטים, ואוון מובלי סיים עם 15 נקודות ושמונה ריבאונדים. מנגד, פילדלפיה שחסרה את טייריס מקסי, ג'ואל אמביד, פול ג'ורג' ו-וי.ג'יי אדג'קומב, קיבלה 17 נקודות מקוונטין גריימס, אך לא הצליחה לעצור את הבריחה של הקאבס ברבע השלישי בדרך להפסד נוסף.

