יום שלישי, 10.03.2026 שעה 08:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
62%7213-758466ניו יורק ניקס
60%7457-768065קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
52%7519-753364אטלנטה הוקס
52%7507-746265פילדלפיה 76'
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
28%7392-690864ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
61%7660-787866דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
52%7396-750565גולדן סטייט ווריורס
51%6987-704463לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7616-739964ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
31%8118-768965יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

14 נקודות לוולף ו-4 לשרף בניצחון של ברוקלין

הנטס גברו 115:126 על ממפיס החסרה בניצחון השני ברציפות שלהם, הפורוורד הוסיף גם 9 ריבאונדים, הרכז מסר 7 אסיסטים. שארפ הוביל את ברוקלין עם 19

|
דני וולף שומר (רויטרס)
דני וולף שומר (רויטרס)

אחרי 10 הפסדים רצופים, ברוקלין כבר עם שני ניצחונות ברצף. הלילה (בין שני לשלישי) הנטס, עם דני וולף ובן שרף, גברו 115:126 על ממפיס למרות שמייקל פורטר ג’וניור קיבל מנוחה.

וולף פתח בחמישייה וקיבל 28 דקות שבהן קלע 14 נקודות ב-5 מ-12 מהשדה, 2 מ-6 לשלוש ו-2 מ-3 מקו העונשין עם תשעה ריבאונדים, שני אסיסטים, חטיפה וחסימה. שרף עלה מהספסל ל-25 דקות וסיים עם ארבע נקודות (1 מ-6 מהשדה, 0 מ-1 לשלוש, 2 מ-2 מהעונשין) עם שבעה אסיסטים, שני ריבאונדים וחסימה.

מי שהוביל את המנצחת היה דיירון שארפ, שהשווה שיא עונתי עם 19 נקודות. אוצ'אי אגבאג'י הוסיף 18 נקודות ונולאן טראורה תרם 17. אחד הנתונים הבולטים במשחק היה תרומת הספסל: הנטס קיבלו 40:67 בנקודות מהמחליפים.

ברוקלין הובילה ביתרון חד ספרתי לאורך הרבע השלישי, אך ברבע האחרון ברחה. שלשה של טראורה קבעה 90:101, ולאחר מכן אגבאג'י קלע פעמיים ברציפות מאסיסטים של זייאר וויליאמס כדי להגדיל את היתרון ל-15 נקודות ולסגור למעשה את המשחק.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

8 שחקנים בלבד בסגל

מנגד, ממפיס הגיעה עם שמונה שחקנים בלבד, ובשורותיה בלטו ראיין רופרט שקבע שיא קריירה של 20 נקודות וג'בון סמול שהוסיף 19. הגריזליס המשיכו בתקופה הקשה עם הפסד רביעי ברציפות ו-11 ב-14 המשחקים האחרונים.

רשימת הנעדרים של ממפיס הייתה ארוכה במיוחד: ג'ה מוראנט (פציעה במרפק שמאל), סקוטי פיפן ג'וניור (כאב בבוהן), סנטי אלדמה (ברך), טיי ג'רום (שוק), סדריקס קווארד (ברך ימין), טאג' גיבסון שנמצא בתהליך חזרה לכושר, טיילור הנדריקס (אגודל ימין) וברנדון קלארק (שוק). בנוסף, זאק אידי וקנטביוס קולדוול‑פופ כבר סיימו את העונה.

