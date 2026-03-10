14 נקודות לוולף ו-4 לשרף בניצחון של ברוקלין

אחרי 10 הפסדים רצופים, ברוקלין כבר עם שני ניצחונות ברצף. הלילה (בין שני לשלישי) הנטס, עם דני וולף ובן שרף, גברו 115:126 על ממפיס למרות שמייקל פורטר ג’וניור קיבל מנוחה.

וולף פתח בחמישייה וקיבל 28 דקות שבהן קלע 14 נקודות ב-5 מ-12 מהשדה, 2 מ-6 לשלוש ו-2 מ-3 מקו העונשין עם תשעה ריבאונדים, שני אסיסטים, חטיפה וחסימה. שרף עלה מהספסל ל-25 דקות וסיים עם ארבע נקודות (1 מ-6 מהשדה, 0 מ-1 לשלוש, 2 מ-2 מהעונשין) עם שבעה אסיסטים, שני ריבאונדים וחסימה.

מי שהוביל את המנצחת היה דיירון שארפ, שהשווה שיא עונתי עם 19 נקודות. אוצ'אי אגבאג'י הוסיף 18 נקודות ונולאן טראורה תרם 17. אחד הנתונים הבולטים במשחק היה תרומת הספסל: הנטס קיבלו 40:67 בנקודות מהמחליפים.

ברוקלין הובילה ביתרון חד ספרתי לאורך הרבע השלישי, אך ברבע האחרון ברחה. שלשה של טראורה קבעה 90:101, ולאחר מכן אגבאג'י קלע פעמיים ברציפות מאסיסטים של זייאר וויליאמס כדי להגדיל את היתרון ל-15 נקודות ולסגור למעשה את המשחק.

בן שרף (רויטרס)

8 שחקנים בלבד בסגל

מנגד, ממפיס הגיעה עם שמונה שחקנים בלבד, ובשורותיה בלטו ראיין רופרט שקבע שיא קריירה של 20 נקודות וג'בון סמול שהוסיף 19. הגריזליס המשיכו בתקופה הקשה עם הפסד רביעי ברציפות ו-11 ב-14 המשחקים האחרונים.

רשימת הנעדרים של ממפיס הייתה ארוכה במיוחד: ג'ה מוראנט (פציעה במרפק שמאל), סקוטי פיפן ג'וניור (כאב בבוהן), סנטי אלדמה (ברך), טיי ג'רום (שוק), סדריקס קווארד (ברך ימין), טאג' גיבסון שנמצא בתהליך חזרה לכושר, טיילור הנדריקס (אגודל ימין) וברנדון קלארק (שוק). בנוסף, זאק אידי וקנטביוס קולדוול‑פופ כבר סיימו את העונה.