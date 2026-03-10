ז'ואאו פונסקה מוכן לסינר: "אני ברמה שלו"

טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס מספק לנו השנה סיפור יוצא דופן, או יותר נכון - הצהרת כוונות ברורה של כוכב עולה. ז'ואאו פונסקה, הברזילאי בן ה-19, העפיל בפעם הראשונה בקריירה שלו לשמינית הגמר בתחרות בסדר גודל כזה, ושם מחכה לו המבחן הגדול והמשמעותי ביותר בטניס העולמי כיום: מפגש ראשוני ומרתק מול המדורג שני בעולם, יאניק סינר האיטלקי.

הדרך של פונסקה לשמינית הגמר בקליפורניה הייתה מרשימה במיוחד, בייחוד לאור העובדה שפתח את עונת 2026 בצורה מגמגמת. לאחר שהודח בסיבוב הראשון באליפות אוסטרליה הפתוחה, איבד את תוארו בבואנוס איירס ורשם מאזן פושר מול הקהל הביתי בריו, הברזילאי הצעיר התגבר על כאבי הגב שהטרידו אותו והגיע לאינדיאן וולס בכושר שיא. הוא הוכיח אופי אדיר כשחזר מפיגור של שתי נקודות משחק מול קארן חצ'אנוב בסיבוב השני בדרך לניצחון דרמטי 4:6, 7:6, 6:4. בסיבוב השלישי הוא כבר לא השאיר שום סיכוי לטומי פול המקומי, ודרס אותו עם 2:6, 3:6 תוך שעה ו-22 דקות בלבד. הנתונים מדהימים: פונסקה ניצח שבעה משמונת משחקיו האחרונים מול שחקנים מתוך הטופ 30 העולמי.

היכולת הפנומנלית של פונסקה לא נעלמה מעיניו של גדול שחקני העבר, רוג'ר פדרר. אגדת הטניס השווייצרי החמיא לאחרונה לברזילאי וטען כי השמיים הם הגבול עבורו. פדרר הוסיף כי מה שמבדיל את פונסקה מאחרים זו העוצמה שלו בחבטות כף היד, גב היד וההגשות, ואף ציין כי ההילה סביבו והאישיות הנוחה שלו מזכירות לו מעט את עצמו בתחילת דרכו. למרות תשומת הלב התקשורתית האדירה והציפיות שמשוות אותו לקרלוס אלקראס וליאניק סינר עצמו, פונסקה מקפיד לשמור על רגליים על הקרקע.

"אני תמיד הייתי בחור רגוע ושלו", אמר פונסקה במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות. "אנשים אומרים שאני יכול להיות טניסאי גדול ולהתחרות מול אלקראס וסינר. אני לוקח את זה כדבר חיובי, זו זכות ולא לחץ. אני צריך להאמין שיש לי את הרמה הדרושה, ולמעשה אני מאמין בזה. ניצחתי שני שחקני טופ 15, אני משחק נהדר וחושב שאני יכול להגיע לשם. המטרה שלי היא לזכות בגרנד סלאמים ולהיות במקום הראשון בעולם, אבל אני יודע שיש לי עוד הרבה מה לשפר בטכניקה ובפן המנטלי והפיזי. אני עובד קשה בדיוק כדי לשחק מול הטובים ביותר, וזה יעניק לי אינדיקציה מדויקת לגבי הרמה שלי כרגע".

לקראת המשחק המסקרן, מומחי הטניס מסמנים מספר מפתחות טקטיים עבור הברזילאי אם ברצונו להפתיע את סינר, שנמצא בכושר נהדר ושולט ביד רמה מתחילת הטורניר. פונסקה יצטרך לנצל את הקפיצה הגבוהה של הכדור במגרשים באינדיאן וולס כדי לשנות גבהים וקצבים. ידוע שסינר אוהב לשחק קרוב לקו הבסיס ולהכתיב קצב מהיר, ולכן כדורים גבוהים ועמוקים שיאלצו אותו לחבוט בגובה הכתף, לצד חיתוכים (סלייס) שיאטו את המשחק, עשויים להוציא את האיטלקי מאזור הנוחות שלו - בדומה לטקטיקה שיישם בעבר סטן ואוורינקה מול נובאק ג'וקוביץ'. בנוסף, הברזילאי יהיה חייב לתקוף באגרסיביות את ההגשות השניות של האיטלקי כדי לייצר יתרון.

המשחק המדובר, שייערך בלילה שבין שלישי לרביעי (שעון ישראל), יעמוד במוקד עולם הטניס. המנצח בהתמודדות יעפיל לרבע הגמר, שם יפגוש את המנצח במשחק המקביל בין אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה הספרדי ללרנר טיין האמריקאי. כעת, כשכל העיניים נשואות אליו, נותר לראות האם ז'ואאו פונסקה יעמוד בציפיות העצומות ויוכיח הלכה למעשה שהוא אכן שייך לדור העתיד של ענף הטניס.