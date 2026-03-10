52 דקות בלבד: רדוקאנו הובסה באינדיאן וולס

אמה רדוקאנו ספגה הלילה תבוסה כואבת במיוחד בסיבוב השלישי של טורניר אינדיאן וולס היוקרתי. הבריטית, המדורגת 24 בעולם, הובסה 6:1 ו-6:1 על ידי אמנדה אניסימובה (6 בעולם) במשחק חד צדדי שנמשך 52 דקות בלבד. האמריקאית שלטה לחלוטין בהתמודדות, שברה את הגשותיה של רדוקאנו חמש פעמים מתוך שבעה משחקוני הגשה, ולא אפשרה לה להגיע אפילו לנקודת שבירה אחת. הפערים באו לידי ביטוי גם בסטטיסטיקה: אניסימובה רשמה 21 ווינרים לעומת שניים בלבד של יריבתה, וביצעה 15 טעויות בלתי מחויבות לעומת 22 של הבריטית. בנוסף, המנצחת זכתה ב-73 אחוזים מהנקודות על ההגשה הראשונה של רדוקאנו.

הניצחון המוחץ של אניסימובה השווה את מאזן המפגשים הישיר בין השתיים ל-2:2, לאחר שרדוקאנו ניצחה במפגש הקודם בסינסינטי באוגוסט האחרון. האמריקאית הפגינה עליונות טקטית מרשימה, שלטה במיקום של רדוקאנו על המגרש והצליחה לייצר זוויות קשות שהשאירו את הבריטית חסרת אונים. מאז שהפסידה את המערכה הראשונה שלה בטורניר לאנה בלינקובה, אניסימובה איבדה שלושה משחקונים בלבד בארבע המערכות האחרונות שלה. "אני חושבת שזה בעיקר עניין של גישה שאני מנסה להגיע איתה למשחקים", הסבירה המנצחת בסיום. "אני מתמקדת ומחויבת למה שאני עושה. זה היה השינוי הגדול ביותר עבורי, פשוט לסמוך על עצמי".

אמה רדוקאנו מגישה במהלך המשחק. (אימאגו)

לאחר ההדחה המהירה, רדוקאנו בת ה-23 שיתפה בכנות בתחושותיה והתייחסה לפערי הרמות מול שחקניות הצמרת. "היה קשה אפילו להתקרב להטביע את חותמי על המשחק. זה מה שקורה כשמשחקים מול אמנדה, היא מסוג היריבות שאוהבות להטביע את החותם שלהן קודם", אמרה אלופת אליפות ארצות הברית הפתוחה לשעבר. "כשאני משחקת מול מישהי שנמצאת בטופ כמוה, אני מרגישה שיש לה עוד 10 מייל לשעה בהגשה לעומתי. אם אני לא בשיאי, הפער הזה מורגש הרבה יותר מבחינת עוצמת החבטות. את פשוט מרגישה קצת מאחור והאגרופים שלך לא פוגעים כמו שלהן. לא הצלחתי להיכנס לראלים, הכדור הרגיש מהיר מדי. אני צריכה להיות אגרסיבית יותר מול השחקניות האלה, אבל יש לי עוד דרך ארוכה".

כעת, רדוקאנו נושאת את עיניה לטורניר מיאמי, שם יהיה עליה להגן על 215 נקודות דירוג לאחר שהגיעה לרבע הגמר בשנה שעברה. במקביל, סוגיית האימון שלה נותרת מורכבת. לאחר שנפרדה מפרנסיסקו רויג, רדוקאנו נעזרה באינדיאן וולס במאמנה לשעבר, מארק פצ'י, ששימש כמאמנה התשיעי מאז פריצתה. עם זאת, פצ'י צפוי להישאר בקליפורניה כפרשן טלוויזיה. "מארק עזר לי מאוד השבוע", אמרה רדוקאנו, "אבל הוא יפרשן עד סוף הטורניר, אז אני לא יודעת כמה זמן יהיה לי איתו לפני מיאמי". פצ'י עצמו התייחס לאיחוד המחודש בהומור כשאמר: "אוסקר ויילד אמר שנישואים שניים הם ניצחון האופטימיות על הניסיון. אני לא יודע מה הוא היה אומר על פעם שלישית באותו מצב".

מנגד, אניסימובה חוגגת העפלה שנייה בקריירה לשמינית הגמר באינדיאן וולס, לראשונה מאז 2018. בסיבוב הבא צפוי לה מאבק מסקרן מול ילדת הפלא הקנדית, ויקטוריה אמבוקו, שרשמה נסיקה מטאורית אל המקום העשירי בעולם. לקראת ההמשך, אניסימובה סיפרה כי שאבה השראה בלתי צפויה מהמחליקה האמנותית האולימפית אליסה ליו: "היא הזכירה לי לא לקחת דברים יותר מדי ברצינות. למרות שהיא צעירה ממני, היא מודל לחיקוי עבורי. כשאני לא שמה על עצמי יותר מדי לחץ, התוצאות פשוט מגיעות".