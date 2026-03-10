לארבלואה אין מה להפסיד, לפפ גווארדיולה יש

זוכרים את המפגש בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי בשלב הליגה של ליגת האלופות בדיוק לפני שלושה חודשים? רודריגו שבר אז בצורת ארוכה והעלה את המארחת הלבנה ליתרון מבישול חכם של ג'וד בלינגהאם. השוויון של התכולים הגיע אחרי שטיבו קורטואה הדף רע מאוד נגיחה של יושקו גברדיול, וניקו אוריילי המשיך את הריבאונד פנימה. עוד לפני השריקה להפסקה השלים ארלינג הולאנד את המהפך אחרי שהוכשל ברחבה ודייק בעצמו בפנדל, ובמחצית השנייה הייתה סיטי קרובה יותר לשער שלישי מאשר ריאל לתיקו. האורחת לקחה את כל הנקודות עם 1:2 סולידי.

זה היה לא מזמן, אבל המון השתנה מאז. רודריגו נפצע בברכו וגמר את העונה, וגם בלינגהאם מושבת בינתיים, גברדיול שבר את הרגל, הולאנד נקלע לתקופה לא מוצלחת במיוחד, והבקיע עד כה ארבעה שערים בלבד בכל המסגרות בשנת 2026. באופן כמעט אבסורדי, זה גם המאזן של אוריילי ששודרג ממגן לקשר, והתחיל לשים כדורים ברשת בתדירות מרשימה. בוגר האקדמיה של מנצ'סטר סיטי מגיע לקרב החדש בסנטיאגו ברנבאו ביום רביעי (22:00) בתנופה, אולם אי אפשר לומר זאת על קבוצתו שרחוקה שבע נקודות מארסנל בפסגת פרמייר ליג (גם אם יש לה משחק חסר ביד). מאידך, מצבה של ריאל חמור פי כמה, והיא זקוקה נואשות לתוצאה חיובית בליגת האלופות כדי להחזיר קצת צבע ללחיים.

לארבלואה יש מה להרוויח, הלחץ על פפ

אחרי ההפסד המינימלי הודגש כי בתקשורת הספרדית כי צ'אבי אלונסו הרוויח לכאורה קצת אוויר לנשימה. זו הייתה הגדרה משפילה למדי עבור המאמן שמונה בקיץ במטרה להוביל שינוי אסטרטגי יסודי וגילה שאין לו גיבוי מההנהלה כבר במשבר הראשון שלו. בדיעבד, התברר שה”אופטימיות" לגבי יציבות משרתו הייתה מוגזמת. צ'אבי אלונסו הוא כבר היסטוריה, ואלברו ארבלואה חסר הניסיון מנווט במקומו את הספינה במים סוערים לקראת המפגש מול פפ גוואריולה הוותיק. ההבדל ביניהם עצום ומובן מאליו. ואולם, דווקא לארבלואה יש מה להרוויח כאן.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

בניגוד לצ'אבי אלונסו, אין מארבלואה ציפיות גבוהות. הוא זכה להערכה גדולה על פועלו בקבוצת הנוער ובקבוצת המילואים, אבל מעטים רואים בו פתרון ארוך טווח. לא במקרה ריאל כלל לא דאגה לפרט את תנאי העסקתו במשרה הנוכחית. חוזהו בקבוצת המילואים לא היה אמור להסתיים הקיץ, אבל עם הסגל הראשון הוא לא צפוי להמשיך, אלא אם יזכה בתארים כנגד כל הסיכויים. נכון לעכשיו, מצבה של ריאל הורע בהשוואה לקדנציה של צ'אבי אלונסו.

היא הודחה מהגביע הספרדי בידי אלבסטה מהליגה השנייה. המחזורים האחרונים בליגה הניבו הפסדים מביכים מול אוססונה וחטאפה, ואז ניצחון דחוק ולא מוצדק על סלטה ויגו בהרכב חסר מאוד. הפער מהאלופה ברצלונה צמח לארבע נקודות, ולא יהיה פשוט לאתגר את הקטלונים ללא ניצחון בקלאסיקו בקאמפ נואו במאי, אם בכלל. בליגת האלופות נגררה ריאל לשלב הפלייאוף בעקבות הפסד סוער לבנפיקה, ועברה אותו בקושי לא מבוטל בקרבות סוערים עוד יותר מול אותה בנפיקה. במהלך הכהונה של צ'אבי אלונסו דובר על תלות בקיליאן אמבפה. כעת, ללא הצרפתי הפצוע שעלול להיעדר אפילו עד תום העונה, חוזרת ריאל להתבסס על ויניסיוס שמפגין חוסר יציבות בכל המובנים האפשריים.

ארבלואה ינסה לנקום בפפ, לו האלופות מטרה מרכזית

אז ריאל היא האנדרדוג, אבל זה בהחלט עשוי לפעול לטובתה. לארבלואה לא יכולות להיות יומרות להיות המאמן הכי מצליח כאן ועכשיו, אבל הגורל זימן לו מפגשים מול אגדות. מאז קודם, הוא הספיק להתמודד כבר שלוש פעמים מול ז'וזה מוריניו, וכעת ממתין לו טיטאן נוסף. קשה לדמיין פתיחה מרגשת יותר לקריירה בליגת האלופות, ונגד פפ יש לו חשבון ארוך. ארבלואה שותף, גם אם כמחליף של מארסלו בחצי השעה האחרונה, בתבוסה המיתולוגית 5:0 בקלאסיקו בנובמבר 2010 שהייתה מכוננת ביותר וממשיכה להשפיע על הכדורגל הספרדי עד היום. את הנקמה המושלמת על גווארדיולה בחצי גמר ליגת האלופות ב-2014, אז הביסה ריאל את באיירן מינכן של הקטלוני 0:4 באליאנץ ארנה, החמיץ המגן בגלל פציעה בברך. כעת זו יכולה להיות הזדמנות פז לעשות זאת.

קיליאן אמבפה נגד ארלינג הולאנד (רויטרס)

עבור גווארדיולה, ליגת האלופות היא המטרה המרכזית העונה. הוא אמנם הסיר קוף גדול מהגב כאשר מנצ'סטר סיטי זכתה בתואר האירופי הנכסף ב-2023, אבל זה ממש לא מספיק בקדנציה שנמשכת כבר עשור ומתקרבת לפי כל הסימנים לסיומה. אליפות נוספת באנגליה לא תשנה מהותית את מורשתו. זכייה נוספת בצ'מפיונס ליג תהיה דרמטית, במיוחד בעונה בה מנצ'סטר סיטי ממש לא מוגדרת כפייבוריטית. ההגרלה זימנה לה מסלול מאתגר מאוד עד הגמר, ואם יעבור את ריאל מדריד הוא צפוי לפגוש ברבע הגמר את האקסית באיירן.

בדרך להישג ב-2023 השיגה מנצ'סטר סיטי את הניצחון המפואר ביותר שלה על ריאל מדריד, 0:4 בגומלין בחצי הגמר. מאז הייתה זו ריאל שהעיפה אותה פעמיים. לפני שנתיים זה קרה בפנדלים ברבע הגמר אחרי בונקר של קרלו אנצ'לוטי במשחק הגומלין במנצ'סטר. בעונה שעברה ריאל כבר הייתה עדיפה בהחלט, ושלושער של אמבפה הוביל ל-1:3 חלק בגומלין בשלב הפלייאוף כדי לסיים את חלקו של גווארדיולה במפעל בשלב מוקדם. למפגש החדש מגיע גווארדיולה בעליונות ברורה, אבל כאן טמונה הסכנה הגדולה ביותר. יהיה זה בעייתי מאוד להיות מודח בפעם השלישית ברציפות בידי ריאל בנסיבות אלה, ואף אחד לא יכול להבטיח שזה לא יקרה.

במסגרת ההכנות העניק פפ מנוחה למספר כוכבי הרכב כאשר מנצ'סטר סיטי גברה על ניוקאסל בשמינית גמר הגביע האנגלי. גברדיול הוא השחקן המרכזי היחיד שיחסר לו, וגם זה לא דרמטי. המצב בסגל ריאל חמור הרבה יותר, וארדה גולר מסתמן כמקור היצירתיות היחיד במרכז המגרש. הכותרות בתקשורת כבר מתרכזות במחליפים האפשריים של ארבלואה ביוני, ובראשם יורגן קלופ. הגרמני אמנם לחלוטין לא מתאים לריאל מבחינה ארגונית ומנטלית, אבל איכשהו נתפס כאופציה מועדפת, בעוד המועדון מתחיל להתכונן לעונה הבאה.

לכך יש להוסיף גם דיווחים לא מאומתים על האיום לכאורה של ויניסיוס לעזוב במידה שרודרי יוחתם בקיץ, על רקע הסכסוך ביניהם בצל זכייתו של הקשר הספרדי בכדור הזהב ב-2024. כלל לא בטוח שריאל מסוגלת לשכנע את רודרי להגיע ולשלם תמורתו, וממש לא ברור אם הכוכב הברזילאי אכן מציב תנאים אבסורדיים מסוג זה, אבל עבור הצהובונים מדובר בחומר משובח לכותרות, והעיסוק בכך לא תורם לאווירה בחדר ההלבשה.

ויניסיוס ורודרי (IMAGO)

ריאל מרגישה שהעונה הנוכחית בדרך להתפספס ממגוון רחב של סיבות ניהוליות, מקצועיות ובריאותיות, וניצחון על גווארדיולה קריטי על מנת להציל אותה. זה גם מבחן קריטי למורשתו של הקטלוני במנצ'סטר סיטי. המוטיבציה תהיה בשיאה, ולמרות ששתי הקבוצות לא במיטבן המשחק עשוי להיות עסיסי ועמוס באירועים.