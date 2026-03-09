יום שני, 09.03.2026 שעה 23:12
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2440-2325סט. פאולי16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

דיווח ב'סקיי': ארסנל ובארסה סימנו את בראנדט

הכתב פטריק ברגר טוען שכוכב בורוסיה דורטמונד (29), שמסיים חוזה בקיץ הקרוב, מעוניין להמשיך ליעד הבא ושגם התותחנים וגם הקטלונים מעוניינים בו

|
יוליאן בראנדט (רויטרס)
יוליאן בראנדט (רויטרס)

שוק ההעברות של הקיץ הקרוב עשוי לספק יעד חדש ליוליאן בראנדט. על פי דיווח פטריק ברגר מ’סקיי ספורטס’ בגרמניה, הקשר הגרמני בן ה-29 צפוי להפוך לשחקן חופשי בקיץ הקרוב ומעורר עניין בכמה מהמועדונים הגדולים באירופה.

לפי הדיווח, בין הקבוצות שעוקבות אחר מצבו של בראנדט נמצאות לא אחרות מארסנל וגם ברצלונה. עם זאת, נכון לעכשיו לא מתקיימים מגעים רשמיים בין הצדדים. בראנדט משחק בשבע השנים האחרונות בדורטמונד, אך על פי אותו דיווח הוא מעוניין לבצע את הצעד הבא בקריירה ולעבור לשחק מחוץ לגרמניה.

היעדים האפשריים מבחינתו הם הליגות בספרד, איטליה ואנגליה, כך נרשם. עוד צוין כי במהלך חלון ההעברות של החורף האחרון קיבל הקשר שתי פניות מקבוצות מהליגה האנגלית, אך בחר לדחות אותן. הסיבה: רצונו לסיים את העונה הנוכחית במדי דורטמונד לפני שיקבל החלטה על עתידו.

יוליאן בראנדט חוגג (רויטרס)יוליאן בראנדט חוגג (רויטרס)

סמל בדורטמונד, הופעות גם בנבחרת

כעת, כאשר החוזה מתקרב לסיומו ובראנדט צפוי להפוך לשחקן חופשי, שמו עשוי להיות אחד המסקרנים בשוק ההעברות של הקיץ הקרוב. לבראנדט לא פחות מ-298 הופעות במדי דורטמונד, בהן הוא רשם 56 שערים ועוד 69 בישולים. יש לו גם 48 משחקים ושלושה גולים במדי נבחרת גרמניה.

