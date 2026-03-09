דיווח ב'סקיי': ארסנל ובארסה סימנו את בראנדט

שוק ההעברות של הקיץ הקרוב עשוי לספק יעד חדש ליוליאן בראנדט. על פי דיווח פטריק ברגר מ’סקיי ספורטס’ בגרמניה, הקשר הגרמני בן ה-29 צפוי להפוך לשחקן חופשי בקיץ הקרוב ומעורר עניין בכמה מהמועדונים הגדולים באירופה.

לפי הדיווח, בין הקבוצות שעוקבות אחר מצבו של בראנדט נמצאות לא אחרות מארסנל וגם ברצלונה. עם זאת, נכון לעכשיו לא מתקיימים מגעים רשמיים בין הצדדים. בראנדט משחק בשבע השנים האחרונות בדורטמונד, אך על פי אותו דיווח הוא מעוניין לבצע את הצעד הבא בקריירה ולעבור לשחק מחוץ לגרמניה.

היעדים האפשריים מבחינתו הם הליגות בספרד, איטליה ואנגליה, כך נרשם. עוד צוין כי במהלך חלון ההעברות של החורף האחרון קיבל הקשר שתי פניות מקבוצות מהליגה האנגלית, אך בחר לדחות אותן. הסיבה: רצונו לסיים את העונה הנוכחית במדי דורטמונד לפני שיקבל החלטה על עתידו.

יוליאן בראנדט חוגג (רויטרס)

סמל בדורטמונד, הופעות גם בנבחרת

כעת, כאשר החוזה מתקרב לסיומו ובראנדט צפוי להפוך לשחקן חופשי, שמו עשוי להיות אחד המסקרנים בשוק ההעברות של הקיץ הקרוב. לבראנדט לא פחות מ-298 הופעות במדי דורטמונד, בהן הוא רשם 56 שערים ועוד 69 בישולים. יש לו גם 48 משחקים ושלושה גולים במדי נבחרת גרמניה.