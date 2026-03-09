ג'וקוביץ' גבר על קובאצ’ביץ’ ועלה לשמינית הגמר

נובאק ג׳וקוביץ׳ המשיך הערב (שני) את פתיחת העונה המרשימה שלו כאשר גבר 4:6, 6:1, 4:6 על אלכסנדר קובאצ’ביץ’ בסיבוב השלישי של טורניר אינדיאן וולס והעפיל לשלב הבא. הסרבי, המדורג שלישי בעולם, נזקק למאמץ לא קטן מול האמריקאי המדורג 72, אך בסיום הצליח להשלים ניצחון לאחר קצת יותר משעתיים של משחק.

המערכה הראשונה הלכה לכיוונו של ג׳וקוביץ’, שהציג אחוזי הצלחה גבוהים על ההגשה הראשונה ושליטה בנקודות החשובות בדרך ל-4:6. אלא שבמערכה השנייה קובאצ׳ביץ׳ הצליח להעלות הילוך, שבר את הסרבי והשווה ל-1:1 במערכות עם 6:1 מרשים.

במערכה השלישית והמכרעת חזר גדול הטניסאים בכל הזמנים לרמתו המוכרת, ובעיקר ידע ללחוץ על הגז ברגעים המכריעים של הסט הקובע. הטניסאי הסרבי שיפר את משחק ההגנה שלו, היה יציב יותר מהקו האחורי ושבר פעם אחת בדרך ל-4:6 שסגר את ההתמודדות עם 1:2 במערכות.

הג’וקר שעוד חודשיים יחגוג יום הולדת 39 נהנה מ-75 אחוזי הצלחה בנקודות על ההגשה הראשונה ו-62 אחוזים על ההגשה השנייה, נתונים שעזרו לו להתגבר על 16 אייסים של יריבו האמריקאי ולהשיג את הכרטיס לשלב הבא בטורניר היוקרתי במדבר של קליפורניה.

מחפש מאסטרס מספר 6 באינדיאן וולס

בשורה התחתונה, ג׳וקוביץ׳ הגיע לטורניר בארצות הברית בכושר מצוין לאחר פתיחת עונה חזקה במיוחד, שכללה הופעה מרשימה באליפות אוסטרליה שם נעצר רק בגמר מול קרלוס אלקראס. כעת הוא מקווה להמשיך את המומנטום גם בטורניר המאסטרס היוקרתי ולהתקרב לעוד תואר שם, כאשר בעבר זכה שם 5 פעמים וההנפה האחרונה הייתה ב-2016.