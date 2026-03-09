יום שני, 09.03.2026 שעה 21:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

קרבאחל הגיב לאוהדי ריאל: ערכים הם מעל הכל

קפטן הבלאנקוס, שחטף שריקות בוז מחלק מהקהל שלו לאחר שמחא כפיים ליאגו אספאס, לא נשאר חייב: "משמעות המחווה היא כבוד, תכונה שכנראה חסרה לכם"

|
דני קרבאחל חוזר לברנבאו (IMAGO)
דני קרבאחל חוזר לברנבאו (IMAGO)

המשחק של ריאל מדריד נגד סלטה ויגו ביום שישי היה לא פשוט עבור הבלאנקוס, אך הם הצליחו לנצח 1:2 ונשארו בעניינים במאבק האליפות. יחד עם ההתמודדות המאתגרת, הייתה גם סיטואציה שזכתה להרבה תגובות בקרב אוהדי הקבוצה הלבנה. בדקה ה-82 של המשחק, יאגו אספאס נכנס למגרש במקום אוסקר מינגסה כאשר התוצאה הייתה תיקו. באותו רגע המצלמות התמקדו בדני קרבחאל, שבזמן שהתחמם על הקווים מחא כפיים לשחקן הוותיק.

מי שלא אהבו את המחווה של הקפטן היו חלק מאוהדי ריאל מדריד, הם תקפו בחריפות את קפטן הבלאנקוס על כך שמחא כפיים ליריב כאשר התוצאה הייתה תיקו, והצביעו על קרבחאל גם על מקרים אחרים שבהם שיבח שחקנים מהקבוצה היריבה, בדרך כלל חבריו לנבחרת, חלקם אפילו העזו להכין סרטונים שבהם שפטו את ההתנהגות של המגן הימני.

קרבאחל לא נרתע מחוסר אהדתו ולא היסס להגיב להם באמצעות הודעה באינסטגרם: "המחווה הזאת משמעותה כבוד, כבוד לאגדה של הליגה שלנו. הערכים מעל הכול, תכונה שאני רואה שחסרה לכם".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

זה לא הקמפיין הראשון נגד קרבאחל מצד אוהדי ריאל מדריד

זו לא הפעם הראשונה בה קרבאחל החמיא לשחקן יריב, רק בחודש ספטמבר הקפטן אמר את הדברים הבאים על לאמין ימאל: "סבלנו ממנו השנה. הילד עושה שינויים במשחק שלו לטובה בקצב אדיר. אנחנו נהנים ממנו בנבחרת. הוא מאוד צעיר ומוביל מועדון כמו ברצלונה”. אך גם אז הוא “זכה” לקמפיין דומה מצד חלק מאוהדי הקבוצה.

