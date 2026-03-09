קרבאחל הגיב לאוהדי ריאל: ערכים הם מעל הכל

המשחק של ריאל מדריד נגד סלטה ויגו ביום שישי היה לא פשוט עבור הבלאנקוס, אך הם הצליחו לנצח 1:2 ונשארו בעניינים במאבק האליפות. יחד עם ההתמודדות המאתגרת, הייתה גם סיטואציה שזכתה להרבה תגובות בקרב אוהדי הקבוצה הלבנה. בדקה ה-82 של המשחק, יאגו אספאס נכנס למגרש במקום אוסקר מינגסה כאשר התוצאה הייתה תיקו. באותו רגע המצלמות התמקדו בדני קרבחאל, שבזמן שהתחמם על הקווים מחא כפיים לשחקן הוותיק.

מי שלא אהבו את המחווה של הקפטן היו חלק מאוהדי ריאל מדריד, הם תקפו בחריפות את קפטן הבלאנקוס על כך שמחא כפיים ליריב כאשר התוצאה הייתה תיקו, והצביעו על קרבחאל גם על מקרים אחרים שבהם שיבח שחקנים מהקבוצה היריבה, בדרך כלל חבריו לנבחרת, חלקם אפילו העזו להכין סרטונים שבהם שפטו את ההתנהגות של המגן הימני.

קרבאחל לא נרתע מחוסר אהדתו ולא היסס להגיב להם באמצעות הודעה באינסטגרם: "המחווה הזאת משמעותה כבוד, כבוד לאגדה של הליגה שלנו. הערכים מעל הכול, תכונה שאני רואה שחסרה לכם".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

זה לא הקמפיין הראשון נגד קרבאחל מצד אוהדי ריאל מדריד

זו לא הפעם הראשונה בה קרבאחל החמיא לשחקן יריב, רק בחודש ספטמבר הקפטן אמר את הדברים הבאים על לאמין ימאל: "סבלנו ממנו השנה. הילד עושה שינויים במשחק שלו לטובה בקצב אדיר. אנחנו נהנים ממנו בנבחרת. הוא מאוד צעיר ומוביל מועדון כמו ברצלונה”. אך גם אז הוא “זכה” לקמפיין דומה מצד חלק מאוהדי הקבוצה.