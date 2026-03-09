"בתחתית": הפתיחה הרעה של סטרלינג בפיינורד

אם צריך לתאר במילה אחת את השבועות הראשונים של ראחים סטרלינג בפיינורד – זו כנראה תהיה "בתחתית", כך הגדירו זאת בהולנד. שחקן הכנף האנגלי, שהצטרף למועדון ההולנדי ב-12 בפברואר לאחר שסיים את חוזהו בצ'לסי בעקבות חצי שנה ללא הופעה מקצוענית, עדיין מתקשה לחזור לכושר משחק מלא.

בפיינורד, שקיבלה אותו בכבוד הראוי לשחקן בעל קריירה מרשימה, מנסים לגלות סבלנות. מאמן הקבוצה, רובין ואן פרסי, העניק לסטרלינג הזדמנות להיכנס בהדרגה לעניינים: בשני משחקיו הראשונים עלה מהספסל לכ-30 דקות, וביום ראשון האחרון אף פתח בהרכב ושיחק שעה.

אלא שהנתונים עד כה מדאיגים. סטרלינג ניסה שבע מסירות במשחק האחרון והצליח להשלים רק אחת מהן. בנוסף, בשלושת המשחקים שלו עד כה במדי הקבוצה הוא כבר איבד לא פחות מ-27 כדורים. במהלך המשחק האחרון אף ספג כרטיס צהוב לאחר תיקול חריף מאחור על יריב שחלף על פניו בקלות. המאמן ואן פרסי החליט להוציאו מיד לאחר מכן.

רובין ואן פרסי (IMAGO)

“מנסה לחזור ליכולת הטובה שלי”

לזכותו של סטרלינג ייאמר כי קודם לכן היה מעורב במהלך שהוביל לשער השוויון של הקבוצה, כאשר מסר בעקב לגינטון בוס, שבישל לאיאסה אואדה את ה-3:3. לאחר המשחק התייחס האנגלי לביצועיו: "אני מנסה לחזור ליכולת הטובה שלי” אמר באכזבה.

“יש לי חיבור טוב עם כולם והייתי צריך לכבוש שער. הרגשתי טוב מספיק כדי להמשיך לשחק, אבל זו הייתה החלטה של המאמן להחליף אותי", המשיך. סטרלינג מודע לכך שעליו להשתפר, אך מאמין שהדברים עוד יסתדרו. גם אוהדי פיינורד מקווים לראות בקרוב את הגרסה המוכרת של אחד משחקני ההתקפה הבולטים של השנים האחרונות.